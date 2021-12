Tras la final de 'Secret Story: La casa de los secretos', los concursantes se volvían a ver las caras en el plató del debate final, presentado por Carlos Sobera. Una gala en la que quedó muy claro que la reconciliación entre Miguel Frigenti y Cristina Porta no se ha producido. La catalana fue la encargada de entregarle los premios que le concedió el público en "La noche de los finalistas".

Cristina Porta y Miguel Frigenti, en 'Secret Story: La casa de los secretos'

"Cristina, con tu cariño y sensibilidad habitual, con ese discurso que te caracteriza suave, quiero que le hagas entrega de los premios que le corresponden a Miguel Frigenti. Y, por supuesto, que le dediques también unas sentidas palabras", le pedía el presentador. Empezaba la batalla: "¿Te acercas tú, me acerco yo?", preguntaba Porta, a lo que el colaborador respondía irónicamente: "No, me acerco yo, por favor, a la subcampeona".

Tras las palabras de Frigenti, la periodista seguía con el discurso irónico: "Un saludo y un beso a todos los medallistas de plata porque tiene su reconocimiento. Y, sobre todo, mi felicidad, porque tú sabes que, en las Olimpiadas, cuando gana alguien de tu mismo país, pues te alegras. Así que yo estoy muy feliz". El colaborador respondía: "Por lo menos he ganado un premio, tú no has ganado ninguno".

"He ganado el cariño de mucha gente, tú no", fardaba Porta. Tras asegurar que él también, Frigenti volvía al ataque: "Creo que eres la menos indicada para hablar de traiciones cuando tú eres una traidora. Pero bueno, vamos a intentar zanjar hoy las cuentas pendientes", decía con una falsa sonrisa, convirtiéndose en una batalla de dardazos imparable.

El "amistoso" discurso de Frigenti

"Vengo con ánimo de irme hoy feliz a despedir el año", comenzaba su "inocente" speach. "Me voy muy feliz, 'Secret Story' me ha servido para darme cuenta de lo que es la falsedad y la hipocresía, pero lo más importante, para darme cuenta de lo que es el amor de verdad", decía. Porta se dio por aludida a la evidente indirecta del colaborador: "Me alegro realmente que hayas visto lo que es el amor de verdad", decía mientras señalaba a Luca Onestini.