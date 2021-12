Miguel Frigenti demandará a Cristian Suescun por afirmar que tuvieron sexting a cambio de dinero

'Sálvame' comenzaba su programa del 29 de diciembre de 2021 asegurando que uno de sus colaboradores había sido infiel a su pareja. El señalado fue Miguel Frigenti, quien habría traicionado a su novio Nua con Cristian Suescun. El navarro acudió a plató a contar todos los detalles, pero sin ningún tipo de prueba. Aunque ese mismo día afirmó no tener el Bizum con el que el colaborador le pagó, días más tarde volvía al programa tras asegurar haberlo encontrado.

Miguel Frigenti, en 'Sálvame'

Una de las reporteras del programa, Kiti Gordillo, acompañó a Suescun al banco para que pidiese los extractos y así comprobar sí se habían hecho los pagos. "Miguel Frigenti, verdad solo hay una, y tengo un extracto para ti", retaba a su salida de la sucursal. El navarro aseguró que el colaborador le había pagado 250 euros a cambio de una videollamada erótica. Frigenti negó de todas las maneras posibles que las pruebas aportadas por Suescun fuesen verdaderas.

"Él ha enseñado a Kiti dos pantallazos y yo he estado siempre dispuesto, desde el primer momento, a abrir mi aplicación de Bizum y mostrarla", se defendía. El colaborador acusó al exconcursante de realities de falsificar las pruebas. "Yo nunca he tenido ninguna conversación con este señor y le voy a denunciar", decía, molesto. "Él que lo va a tener que demostrar es él, que se le va a caer el pelo, el poco que tiene", sentenciaba.

La familia de Suescun, ¿en su contra?

Durante la tarde, Frigenti confundía la voz de Kiko Matamoros con la de Suescun y, muy enfadado, arremetía contra el colaborador sin saber que era su compañero. Tras rectificar, el exconcursante de 'Secret Story: La casa de los secretos' confesó que Kiko Jiménez le había escrito para decirle que "no tiene nada que ver con esto", "que había advertido a Cristian de que no fuera a hacer el ridículo" y que "se separa completamente de lo que hizo". "Kiko Jiménez me cree a mí, o es lo que me dice él", aseguraba.