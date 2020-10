Miki Núñez presentará 'Cover', un nuevo talent show en TV3

La cadena pública catalana TV3 tiene como objetivo esta temporada acercarse a nuevas audiencias que consumen contenidos televisivos más allá de su emisión lineal. Por ello se han puesto en marcha cinco nuevos proyectos que han sido creados para su difusión en internet pero que podrían acabar dando el salto a la pequeña pantalla en un futuro. Estos cinco nuevos formatos que irán llegando en las próximas semanas y meses son 'Mood Z', 'La comunitat', 'Cover' y las segundas temporadas de 'Bricoheroes y 'Jugada mestra'.

Miki Núñez

Uno de estos formatos es 'Cover', un nuevo talent show que arrancará el próximo 19 de octubre y que cuenta con el conocido artista Miki Núñez, al que conocimos en 'OT 2018' y que representó a España en el el Festival de Eurovisión 2019, como presentador. En la rueda de prensa virtual que se ha realizado, este ha reconocido que "si no me hubiese presentado a 'OT' me habría presentado a este por el premio tan suculento que tiene". Además, el catalán ha afirmado que le hace mucha ilusión hacerse cargo del mismo.

En 'Cover', el equipo del formato intentará encontrar la mejor versión de grandes temas que han marcado la música catalana. El espacio se difundirá exclusivamente a través de plataformas y redes sociales de lunes a viernes desde el 19 de octubre y a lo largo de seis semanas en los canales de TV3 en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y TV3alacarta. Una vez se complete la edición, el vencedora o vencedora se llevará 10.000 euros de premio.

Un conocido jurado

Las personas que quieran participar deberán hacerlo entre el 18 de octubre y el 8 de noviembre. Para hacerlo deberán seguir la cuenta oficial del programa en Instagram, grabar una cover de un tema de Suu, Nil Moliner, Els Amics de les Arts, Els Pets o Búhos y publicarla en Youtube o en un post en su perfil personal de Instagram. Después deberán incorporar el HT correspondiente al artista que haya versionado (#CoverTV3ElsPets, #CoverTV3Buhos, #CoverTV3NilMoliner, #CoverTV3ElsAmicsdelesArts o #CoverTV3Suu) y por último registrarse en la web del programa. Un jurado formado por el conocido músico Manu Guix, la actriz y cantante Elena Gadel y el periodista, guionista y presentador Marc Bala valorará los covers recibidos para seleccionar al que merece llevarse el premio.