La carpeta que pasó desapercibida en 'GH VIP 7': Mila Ximénez insinúa que dos mujeres se atraían

Las carpetas son una de las figuras más habituales de los realities. A los fans de estos programas les encanta ver como se forja algo más que una amistad entre dos participantes, algo que genera tramas de lo más interesantes. Pues bien, puede que en esta edición de 'GH VIP 7' haya pasado desapercibida una, ya que, según Mila Ximénez y apoyada por Noemí Salazar, dos mujeres se sentían atraídas dentro de la casa.

Mila Ximénez, en 'GH VIP 7'

Sus declaraciones las recuperaba el último 'GH VIP: El debate', sacando a la luz un vídeo en el que las concursantes comentaban los rumores que se habían generado fuera sobre una atracción por parte de Irene Junquera hacia Alba Carrillo. "Yo lo podía haber pensando de dos concursantes, pero de Baby Junqui no", sentenciaba Mila Ximénez, a lo que Noemí Salazar preguntaba: "¿Nuria y El Cejas?". "No, he dicho chica y chica", aclaraba la periodista.

Noemí Salazar contestó con un "Ah vale, ya sé quién es", lo que despertó la curiosidad de Adara, que pedía a sus compañeras que se mojaran sobre el tema. Sin embargo, ninguna de las dos quiso pronunciarse, aunque Mila sí que quiso matizar que ella no estaba hablando de sentimiento, sino de una "atracción" entre esas dos personas, una especie de "fascinación".

El debate en plató

A pesar de que en el vídeo Mila Ximénez afirmaba que ya diría fuera de quién se trataba, en plató tampoco soltó prenda. Noemí, en cambio, opinó que ella pensó en Estela y Adara, según ella, por el beso en la coreografía de bollywood. La mujer de Diego Matamoros negó que se hubiera sentido atraída por su compañera, pero quiso zanjar el tema con un bonito alegato para todas las mujeres de la casa: "Siento fascinación por todas, me han hecho vivir momentos muy bonitos".