Alba Carrillo y Mila Ximénez, enfrentadas en el debate final de 'GH VIP 7': "No me trates de tonta"

La noche del jueves 26 de diciembre, Telecinco emitió el debate final de 'GH VIP 7' con todos los concursantes de la edición. Una gala que se grabó apenas unas horas después de que Adara Molinero se convirtiera en la ganadora y Alba Carrillo y Mila Ximénez, en segunda y tercera finalistas. De hecho, ambas protagonizaron un momento de tensión en el debate final, a raíz de las críticas que Mila había lanzado contra su compañera y que ambas tuvieron ocasión de ver en plató.

Alba Carrillo y Mila Ximénez, enfrentadas en 'GH VIP 7'

"Hemos estado muchos días ahí y mi cariño ha sido sincero, es con lo que me quedo", declaró Alba Carrillo, tras ver las imágenes en las que Mila criticaba su actitud en el confesionario, antes de retractarse. "Cuando lo oí en la final me dolió, pero somos muy parecidas y creo que lo que dice ahí no es lo que siente", añadió la segunda finalista, desencadenando a pesar de su actitud conciliadora un enfrentamiento con Ximénez, quien procedió a relatar lo que había ocurrido en uno de sus últimos confesionarios, donde entró dolida por un comentario de Carrillo.

"El problema es que ves lo que hacen los demás, pero no lo que haces tú", replicó entonces Alba, recordando algunos los comentarios que su compañera había hecho sobre ella, ante la indiferencia de Mila. "Se lo estoy diciendo de buenas y me está tratando de tonta", criticó Carrillo, tras lo cual Ximénez comentó con sorna que habían sido tres meses "en los que a ti te dolía la tripota y yo me iba a la camota". "No me trates de tonta, Mila, porque de tonta tengo el pelo del coño", estalló Alba, enfadada, ante la sorpresa de sus compañeros.

"Yo no te avergüenzo en un debate final"

"Ya me estás cabreando, porque te lo estoy diciendo bien y estoy intentando templar y estoy diciendo que me quedo con lo bueno y me estás tratando de tonta. Y no te lo voy a pasar", añadió Carrillo, quien replicó a los comentarios indiferentes de Mila recordando lo mucho que ella había lamentado sentirse "súper fea" durante su estancia en el reality. "Tienes toda la razón", replicó Ximénez, con sarcasmo, quien recordó que "son tres meses, son muchos confes". "Yo con Joao me he enfadado un montón de veces", añadió la finalista, antes de señalar que "de momento voy a hacer un parón, no tengo ganas de ninguna bronca". "No quiero discutir con Alba, pero sí que ha habido momentos en los que no nos hemos soportado", admitió Ximénez, ante lo que Carrillo le reprochó que "yo no te avergüenzo en un debate final".