Miles Heizer ('Por 13 razones') y Connor Jessup ('Locke & Key') hacen oficial su relación

Connor Jessup de 'Locke & Key' y Miles Heizer de 'Por 13 razones' han confirmado que están juntos. Ha sido el propio Jessup quien en su cuenta de Instagram colgaba una foto de ambos tras San Valentín en la que salen ambos sonriendo, acompañada de un tierno mensaje: "Llego tarde, pero te quiero. Eres bueno, me haces mejor. Feliz San Valentín."

En el mes de junio de 2019, Connor Jessup felicitó el día del Orgullo subiendo una foto en la que contaba abiertamente ser homosexual y cómo le había sido difícil contarlo anteriormente en su vida. Menos de un año después confirma su relación de esta manera demostrando que está viviendo felizmente tras haberlo anunciado. Los dos ya habían aparecido juntos en fotos anteriormente en Instagram, pero hasta el pasado domingo no se sabía oficialmente que tenían una relación.

Ambos actores empezaron su carrera muy jóvenes. Jessup se dio a conocer principalmente en 'Falling Skies' siendo uno de los protagonistas, y también ha participado en 'American Crime'. Por otro lado, Heizer se dio conocer internacionalmente con 'Por 13 razones' pero estuvo varios años en 'Parenthood'. También ha participado en algún capítulo de otras series como 'Bones' o 'Entre fantasmas'.

La aplaudida confesión de Jessup

"Lo he reconocido durante años en mi vida privada, pero nunca públicamente," escribía Jessup en el post de junio 2019 en el que manifestaba su orientación sexual. Un texto sobre la importancia de ser uno mismo en el que confesaba: "No quiero censurar (conscientemente o no) las formas en que hablo, me siento, me río o me visto. No quiero ser cómplice, ni siquiera tangencialmente, de la idea de que ser homosexual es un problema a resolver o silenciar. Estoy agradecido de ser gay". Con estas palabras del actor contando su experiencia y por qué decidió contarlo, se ganó el apoyo de todos sus fans que le felicitaron por abrirse finalmente.