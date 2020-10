Can Yaman y Demet Özdemir podrían protagonizar juntos una nueva serie tras 'Erkenci Kus'

La ficción turca 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' se convirtió en un auténtico fenómeno de audiencia, tanto en Turquía como en todo el mundo. Prueba de ello es lo que se vivió en nuestro país, donde uno de sus protagonistas acudió a promocionar la apuesta de Divinity y pudo comprobar por sí mismo el fenómeno fan que se había creado tras la emisión de la serie. Can Yaman se convirtió en toda una estrella aquí, pero también lo hizo en otros países del mundo como Italia, donde ha estado en diversas ocasiones.

Can Yaman y Demet Özdemir

Está claro que la pareja que formaban él y Demet Özdemir funcionaba muy bien y es que no fueron pocos los fans que quedaron prendados de la química que existía entre ambos. Por ello no sorprende que se haya puesto ya en marcha un nuevo proyecto para contar con ambos como protagonistas, siendo esta la primera serie en la que ambos trabajarían juntos tras el desenlace de 'Erkenci Kus'. Cabe recordar que una vez finalizó la serie, ambos emprendieron proyectos televisivos por separado.

Pues bien, el anuncio de este nuevo proyecto lo ha hecho Faruk Turgut, el que fuese productor de 'Erkenci Kus'. En una entrevista a la revista Daydreamer este ha explicado que hay sobre la mesa una nueva serie en la que estarían ambos juntos. "Estamos trabajando en un nuevo proyecto que se presentará a Can Yaman y Demet Özdemir, y espero que les guste. El rodaje en el set con ambos fue muy divertido y lo que se vio en la serie es el reflejo de lo que sucedió ahí. Puedo decir que hubo una gran energía entre ambos", ha afirmado este en unas declaraciones que recoge SoloDonna.

Las palabras de Özdemir sobre Can Yaman

De esta forma, parece que el proyecto está sobre la mesa, se les presentará a ambos y serán entonces ellos los que tendrán la última palabra. No sorprenderían que acepten teniendo en cuenta la buena relación que ambos mantienen. Prueba de ello son las palabras de Özdemir en el formato italiano 'Verísimo' sobre el que fuese su compañero de serie. En el mismo, esta confesó que "tenemos una excelente relación (...) y aunque no nos veamos frecuentemente es una persona que me importa mucho". La intérprete dejó claro que "sí somos amigos" y le deseó al que fuese su compañero, "una carrera llena de éxitos".