El Mono Burgos se pronuncia después de su despido de Movistar por su comentario sobre Lamine Yamal

Por Mario de Hipólito de Sande |

El jueves 11 de abril, Germán Burgos fue despedido de Movistar Plus+ tras sus desafortunados comentarios la noche anterior a uno de los jugadores del FC Barcelona, Lamine Yamal. "Ojo, que si no le va bien, termina en un semáforo", fue la valoración que soltó el exguardameta en pleno directo, provocando las risas de sus compañeros e, inmediatamente después, una avalancha de críticas y que el equipo catalán, el PSG y la UEFA decidiesen no conceder entrevistas a la plataforma.

Lamine Yamal

Antes de efectuarse su despido,, pero sus palabras no fueron suficientes, puesto que acabó siendo apartado. El entrenador se ha mantenido en silencio hasta el martes 16 de abril, cuando ha decidido hablar para Radio Marca. "", ha asegurado el exfutbolista en 'Despierta San Francisco'.

Burgos ha reconocido que, tras ver toda la polémica que se había formado por sus comentarios, fue él mismo quien propuso no asistir más. "Como tuve la posibilidad de viajar con los productores, lo primero que hice fue quitarme de en medio. ¿Qué le voy a decir a la empresa? La empresa tiene que actuar, yo conozco cómo es el juego", ha comentado. Además, ha explicado que habló con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, para confirmarle que su intención no era otra que halagar a Lamine Yamal.

Por último, también ha aprovechado para defenderse de todos aquellos que le acusan de racista. "Si hay algún director de comunicación, alguna facultad que quiera ver este tema... A mí me llaman Mono. Eso rompe en cierta manera con todo lo dicho y lo que se ha manifestado", ha afirmado. Por otro lado, también ha hablado de su etapa como guardameta y asegura que no fue fácil. "A mí me han tirado orín a los 19 años en primera división jugándonos el descenso. ¿Qué iba a hacer? Me tuve que aguantar hasta que terminó y salí corriendo", ha dicho el entrenador.

FC Barcelona y PSG levantan el veto

El mismo día que Germán Burgos ha roto su silencio, el FC Barcelona y el PSG se vuelven a enfrentar en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Tras la decisión de prescindir del exguardameta como colaborador en Movistar Plus+, los dos clubes han levantado el veto a la plataforma, como informa El Confidencial Digital, de manera que podrá volver a realizar las entrevistas como lo hace habitualmente.