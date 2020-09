Los Morancos la lían en 'El hormiguero' al promocionar Telecinco: "Esta conversación no tiene sentido aquí"

'El hormiguero' contó con la visita de los hermanos Jorge y César Cadaval para promocionar su nuevo espectáculo teatral y hablar de la mala situación que vive la cultura desde que diera inicio la pandemia de coronavirus y las restricciones derivadas de estas. Sin embargo, Los Morancos dejaron momentos para la risa en el programa, pero también alguna que otra liada.

Los Morancos durante su visita a 'El hormiguero'

Hablando sobre los personajes que imitan, Pablo Motos les preguntó por Fernando Simón, una de las últimas incorporaciones al registro del dúo cómico. "Es muy buena persona, está todo el día con la curva para arriba y la curva para abajo. Ese hombre parece que se ha criado en la carretera", bromeaba César. "Ahora está muy bien Fernando porque se ha ido con Calleja y le ha venido muy bien", comenzaba Jorge, atisbándose que se metía en terreno pantanoso.

"¿No lo has visto? No sé si lo han echado todavía. Yo estoy viendo las publicidades", continuaba el humorista. "Creo que no lo han echado todavía", apuntaba Motos. "Pues tú deberías de saberlo porque tú eres de la cadena", le reprochaba. Sin embargo, rápidamente se daba cuenta de su error: "No, él es de Cuatro". Pero el tema no se quedaba ahí, sino que algún miembro del equipo corregía al cómico, asegurándole que lo va a emitir Telecinco. Tras esto, Motos reaccionaba, dándose cuenta de que estaban haciéndole publicidad a la competencia: "Esta conversación no tiene sentido en esta cadena".

El chiste que generó polémica

Aunque la promoción a Mediaset fue no más que un lapsus, poco antes Los Morancos vivieron otro momento controvertido en relación a un chiste verde de un chimpancé. César Cadaval se animaba a contarlo, levantándose de su asiento para escenificar el chiste. Esto no terminaba de hacerle gracia a su hermano, que le pedía por favor que no relatara la broma, llevándose las manos a la cabeza. Incluso Pablo Motos, según transcurría el chiste, llegaba a pedir que parara: "No, por favor, que nos van a echar de España". Las redes no tardaron en hacerse eco de lo sucedido, tachándolo de inapropiado. Otros, sin embargo, defendieron la broma del humorista.

Lo que acaba de pasar en @El_Hormiguero con el chiste sobre zoofilia, discapacidad y abuso ha sido lamentable.#morancoseh — Jota Rojius (@JotaTheRed) September 28, 2020

¿Acaban de hacer un chiste sobre sexo entre un chimpancé salido y una prostituta de 82 años? Confirmamos #morancoseh — Tania González (@taniagonzalezti) September 28, 2020

#MorancosEH

No se podía ofender tanto en un chiste : prostitución, ancianos y discapacidad.

Impresentables. — CalimaSea (@CalimaSea) September 28, 2020

Que le recuerden a este señor que está en horario infantil. #MorancosEH — hsgmk (@EGndar) September 28, 2020

El chiste, quizá, algo inapropiado para la hora, el programa y la audiencia.#MorancosEH — Gasparetto (@BoxSocrates) September 28, 2020