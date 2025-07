Los Mozos de Arousa ahondan en su conflicto con Telecinco y se sinceran sobre una posible vuelta

Por Julia Almazán Romero |

Los Mozos de Arousa, el popular trío que durante año y medio protagonizó las tardes de Telecinco gracias al concurso ' Reacción en cadena ', han vuelto a la televisión. Sin embargo, esta vez no como concursantes, sino como presentadores., un programa de la TVG, y, a raíz de este nuevo reto,, revelando detalles hasta ahora desconocidos.

La cancelación de 'Reacción en cadena', emitida por última vez el 12 de julio, no incluyó una despedida oficial. En la entrevista concedida a El País, ambos han desvelado cómo fue el final de su etapa en Mediaset. "Nos explicaron que no se grabó una despedida por si el formato regresa", confiesan Los Mozos. Además, Bruno explica que "cuando sentimos que habíamos cumplido una etapa, lo comentamos. Desde Telecinco nos animaron a seguir y en ese momento nos ofrecieron las Campanadas. Pero nos eliminaron antes de acabar el año y entonces no hubo Campanadas para nosotros".

Los Mozos de Arousa en el programa 'Reacción en cadena'

Por otro lado, también confiesan que hubo momentos en los que no se sintieron del todo a gusto, sobre todo cuando se gestionó un especial familiar que no deseaban grabar: "A la novia de Raúl no le hacía ninguna gracia. Desde la cadena animaron, diciendo: 'Venga, pensad que vais a hacer las Campanadas'".

Borjamina y Bruno aseguran que disfrutan esta nueva etapa, aunque sin el tercer integrante de Los Mozos de Arousa, Raúl, que no se ha sumado al nuevo proyecto por su labor política en el PP. En esta nueva aventura, lejos de platós y polémicas, los dos amigos exploraran las celebraciones de su tierra, Galicia. Además, se muestran orgullosos de que su trabajo en TVG sirva para conectar con audiencias de más allá: "Nos escriben desde toda España diciendo que entienden perfectamente el gallego", explican con ilusión.

Borjamina, Raúl y Bruno en la prueba de Complicidad ganadora de 'Reacción en cadena'

Un regreso con las condiciones claras

Pese a todo, los gallegos no cierran la puerta a futuras colaboraciones. "No hay rencor ninguno. Ahora haría las cosas de otra forma, aprendería de lo que pasó y dejaría todo firmado", señala Borjamina. Y la relación con el programa no está rota del todo: "Seguimos en contacto con la gente de redacción", comentan.

Aunque 'Reacción en cadena' ya es pasado, el dúo no descarta volver a Mediaset si se respetan sus límites. "Si es algo blanco y familiar, donde no entre nuestra vida privada, yo lo haría", aclara Borja. Y zanjan: "'Reacción en cadena' fue una experiencia maravillosa. Si hoy estamos en este programa de la Televisión de Galicia es gracias a nuestro paso por Telecinco".