Muere Andre Braugher, el mítico Raymond Holt de 'Brooklyn Nine-Nine', a los 61 años

Por Beatriz Prieto |

El actor estadounidense Andre Braugher, ganador de dos Emmy y uno de los protagonistas de 'Brooklyn Nine-Nine' en el papel del capitán Raymond Holt, ha muerto este lunes 11 de diciembre, a los 61 años de edad, tras una breve enfermedad, según confirmó a los medios estadounidenses su publicista Jennifer Allen.

a quienes compañeros de 'Brooklyn Nine-Nine' como Joel McKinnon Miller Dirk Blocker tuvieron presentes al dedicar unas palabras a su difunto compañero a través de Instagram. "Ferozmente inteligente, notablemente amable, solidario, generoso y", confesaba por su parte Blocker, con una imagen del sonriente Braugher, con quien pudo trabajar "nueve años", algo que consideró "una bendición".

En el caso de Joel McKinnon Miller, el actor puso en relieve lo mucho que Braugher amaba a su familia: "Les agradezco que nos hayan permitido compartir ocho años con él". "Ya lo echo mucho de menos", admitió McKinnon, "bendecido y agradecido" por haber trabajado con Braugher. Terry Crews también fue otro de los actores de 'Brooklyn Nine-Nine' que se despidieron públicamente de Braugher tras conocerse la trágica noticia, con un mensaje en el que se mostró muy agradecido con su compañero: "No puedo creer que te hayas ido tan pronto. Es un honor haberte conocido, reído contigo, trabajado contigo y compartido ocho gloriosos años viendo tu irremplazable talento. Esto duele".

Más allá de 'Brooklyn Nine-Nine'

Nacido en 1962, Braugher estudió arte dramático en Juilliard School, en Nueva York, y estudió en la Universidad de Stanford antes de saltar a la fama en 1989 con la película "Glory". Ya en los años 90, el intérprete ganó su primer Emmy con su papel del detective Frank Pembleton en 'Homicide: Life on the Street', mientras que el segundo llegó en 2006 por su trabajo en la miniserie 'Thief', por la que también optó a un Globo de Oro.

Entre otros de los papeles destacados de su carrera, está el de Owen Thoreau Jr en la serie 'Men of a Certain Age', de 2009, por el que recibió dos nominaciones al Emmy. No obstante, su interpretación del capitán Raymong Holt en la comedia policíaca 'Brooklyn Nine-Nine', donde trabajó desde sus inicios en 2013 hasta su final hace dos años, es sin duda una de las más memorables de las últimas décadas. Entre sus proyectos futuros, Braugher tenía previsto protagonizar la serie 'The Residence', de Netflix, que actualmente se encuentra en producción.