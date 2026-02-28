Muere Bobby J. Brown, actor de 'The Wire', víctima de un incendio en su casa a los 62 años

Por Redacción |

El actor estadounidense Bobby J. Brown, conocido por su papel como el oficial Bobby Brown en la aclamada serie 'The Wire', ha fallecido a los 62 años en un trágico incendio en un granero en Maryland. El suceso ocurrió el pasado 24 de febrero cuando Brown intentaba arrancar un vehículo en el interior de la estructura de su propiedad, según informaron las autoridades locales y recoge The Guardian.

El fuego se desató de forma inesperada mientras trabajaba dentro del granero, atrapándolo entre las llamas. Brown murió por inhalación de humo y unas extensas quemaduras. De esta manera, la muerte del actor Bobby J. Brown se suma a otras dos pérdidas relacionadas con 'The Wire', la de James Ransone e Isiah Whitlock Jr.

Bobby J. Brown en 'The Wire'

La esposa del actor, que intentó socorrerlo, sufrió quemaduras graves en un intento desesperado por llegar hasta él antes de que los servicios de emergencia llegaran al lugar. "Daría cualquier cosa por volver a oír su voz, por verlo una vez más y por tener una conversación más", escribía su hija en redes sociales, lamentando la pérdida de supadre.

Bobby J. Brown en 'La ciudad es nuestra'

Muy afectados

Más allá de su trabajo en 'The Wire', Brown también destacó por sus apariciones en otras series y películas como en la cinta 'Mineros de Pensilvania' o en la pequeña pantalla con la miniserie 'La esquina', la serie 'Ley y orden: unidad de víctimas especiales' oen el año 2023.

La familia de Brown, visiblemente afectada, ha recibido condolencias de compañeros de profesión y seguidores en todo el mundo. Su agente Albert Bramante declaraba a TMZ lo siguiente: "Estoy molesto y triste. Era un muy buen actor y persona. Estaba totalmente dedicado al arte de la actuación y fue un placer trabajar con él".