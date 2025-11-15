Muere Encarnita Polo a los 86 años: la Policía investiga el posible ataque de un compañero de residencia

La cantante y referente de copla de los años sesenta, Encarnita Polo, ha fallecido en una residencia de ancianos de Ávila a los 86 años de edad. Actualmente, la Policía Nacional se encuentra investigando las extrañas circunstancias de su muerte debido a que todo apunta a que no se trató de una muerte natural.
Según informa Europa Press y recogen otros medios, fuentes cercanas a la cantante indican que su muerte ha sido provocada por la agresión de otro interno de la residencia de mayores Decanos de Ávila. Además, su hija, Raquel Waitzman Polo, era quien contaba la noticia a sus allegados y dirigía un comunicado a los medios pidiendo "respeto".
Encarnita Polo buscó su hueco en la industria musical desde muy joven, trasladándose hasta Barcelona cuando tan solo tenía 12 años. Más tarde, la cantante se mudó a Italia, donde hizo su debut en el cine con una comedia musical, 'Scaramouche', y ganó un festival de música de la RAI, en la sección extranjera, con 'La violetera'.
Rocío Jurado o Massiel, entre otros.
Su últimas apariciones en televisión
Encarnita Polo hizo sus últimas apariciones televisivas en 2017, en 'First Dates', donde sorprendió al ir en busca del amor en una versión especial del programa titulada 'Golden Ladys', y en el año 2022 concediendo una entrevista a 'Socialité', donde tuvo unas controvertidas declaraciones por las que más tarde se disculpó.