Por Julia Almazán Romero |

Hollywood se despide de una de sus grandes damas. June Lockhart, recordada por millones de espectadores por sus entrañables papeles de madre en 'Lassie' e interpretar a Maureen Robinson en 'Perdidos en el espacio', falleció a los 100 años en su residencia de Santa Mónica. La intérprete murió por causas naturales, rodeada del cariño de su hija June Elizabeth y su nieta Christianna, según ha confirmado su familia.

La propia hija de la actriz, en un comunicado, decía lo siguiente: "Mamá siempre consideró la actuación como su oficio, su vocación, pero sus verdaderas pasiones eran el periodismo, la política, la ciencia y la NASA". Además, subrayó que la actriz "adoraba interpretar su papel en 'Perdidos en el espacio' y le encantaba saber que había inspirado a muchos futuros astronautas, como ellos mismos le recordaban en sus visitas a la NASA". Un reconocimiento que, según su familia, significó más para ella que cualquiera de los cientos de papeles que interpretó.

June Lockhart en Caravana

Nacida en Nueva York el 25 de junio de 1925, Lockhart debutó en los escenarios con apenas ocho años en una producción del 'Metropolitan Opera House'. Su primera aparición en el cine llegó poco después, en 'A Christmas Carol', en 1938, donde compartió reparto con sus padres, los también actores Gene y Kathleen Lockhart. A los 19 años ya formaba parte del elenco de MGM, participando en películas como 'Meet Me in St. Louis', 'She-Wolf of London' o 'Bury Me Dead'.

June Lockhart y Angela Cartwright en 'Perdidos en el espacio' (1965)

En televisión, encontró la consagración definitiva., la madre del joven Timmy, y poco después se convirtió en la inolvidable Maureen Robinson en 'Perdidos en el espacio' (1965-1968), papel que le llevó a la fama internacional. Su presencia en pantalla transmitía una mezcla de ternura, fortaleza y carisma que marcó a toda una generación. Décadas más tardeen su adaptación cinematográfica de 1998 y en el reboot de Netflix en 2021. Otros de sus proyectos en televisión fueron 'Perry Manson', 'Falcon Crest', ' Padres forzosos ' y ' Anatomía de Grey '.

Más allá de la interpretación, Lockhart cultivó una profunda relación con la NASA, donde fue reconocida en 2013 con la Exceptional Public Achievement Medal por su labor de divulgación. Su conexión con el espacio iba más allá de la ficción: "Ha sido emocionante ver cómo muchos astronautas me decían que crecieron queriendo explorar el universo después de ver la serie", confesó en una de sus últimas entrevistas.

Una pionera que trascendió generaciones

Ganadora del Tony a la Mejor Revelación Femenina por 'For Love or Money' y con dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, June Lockhart fue una figura clave en la transición del cine clásico a la televisión moderna. Hasta sus últimos años mantenía viva su curiosidad intelectual: según su amigo y portavoz Lyle Gregory, "estuvo muy feliz hasta el final, leyendo el New York Times y Los Angeles Times cada día". Con su partida, Hollywood pierde a una artista que combinó elegancia, humanidad y una visión adelantada a su tiempo.