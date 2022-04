La actriz Estelle Harris, que interpretó a la célebre madre de George, Estelle Constanza, en la serie 'Seinfeld' y prestó su voz para dar vida a la inolvidable Sra. Patata en la saga de "Toy Story", murió el 2 de abril en Palm Desert, California, a la edad de los 93 años, cuando estaba a punto de cumplir 94 el 4 de abril.

Estelle Harris en la película 'CBGB'

Según confirmó su representante, Michael Eisenstadt para Variety, la muerte fue debida a causas naturales. Su hijo, Glen Harris, fue quien realizó el comunicado de este suceso destacando las virtudes de su madre: "Su amabilidad, pasión, sensibilidad, humor, empatía y amor, prácticamente no tenían rival, y todos lo que la conocieron la extrañarán terriblemente", comunicaba alegando que había dejado un "agujero en su corazón".

Su carrera como actriz

Su andadura en el mundo del espectáculo comenzó con trabajos comerciales a los que se fueron sumando pequeños papeles en las películas "Looking Up" y "Summerdog". Durante la década de los 80, su carrera fue avanzando hasta conseguir roles en películas más grandes como "Once Upon a Time in America", "Night Court" o "Matrimonio con hijos", pero su popularidad llegó en los 90 con la serie 'Seinfeld'.

Su vis cómica unida a una voz peculiar que tanto la caracterizaba la llevó a interpretar en 27 episodios, desde la cuarta temporada hasta el final de la serie, a la mítica Estelle Constanza, junto a Jason Alexander y Jerry Stiller. Además, Harris fue Muriel en 'Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody'.

Además, a raíz de dar voz a la animada Sra. Patata en la saga "Toy Story", la actriz consolidó también una gran carrera en el mundo del doblaje con proyectos como "Tarzán II", 'Hércules', 'Godzilla: The series', 'Kim Possible', 'House of Mouse', 'Dave, el bárbaro' o 'Futurama', entre otros muchos trabajos.