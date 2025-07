Muere Julian McMahon, actor de 'Embrujadas' y 'Nip/Tuck', a los 56 años

Por Cèlia Gallego | |

El actor australiano, conocido por sus papeles en series como ' Nip/Tuck ', ' Embrujadas ' y, más recientemente, ' FBI: Most Wanted ', falleció a los 56 años el pasado 2 de julio en Clearwater, Florida, tras una discreta batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por su esposa, Kelly McMahon, en un emotivo comunicado: "Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado marido, Julian McMahon, falleció en paz esta semana, tras una valiente lucha contra el cáncer. Julian amaba la vida. Amaba a su familia, a sus amigos, su trabajo y a sus fans. Su mayor anhelo era llevar alegría a la mayor cantidad de personas posible. En este momento, pedimos apoyo y respeto para que nuestra familia pueda vivir su duelo en privacidad. Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian brindó alegría sigan encontrando motivos para sonreír en la vida. Estamos profundamente agradecidos por los recuerdos."

Nacido en Sidney el 27 de julio de 1968, McMahon era hijo de Billy McMahon, quien fue primer ministro de Australia entre 1971 y 1972. Inició su carrera como modelo antes de debutar como actor en telenovelas australianas como 'The Power, the Passion' y 'Home and Away'. En 1992, dio el salto al cine con la comedia australiana-estadounidense "Wet and Wild Summer!", un filme que le sirvió de trampolín para iniciar su carrera en Estados Unidos, primero en telenovelas y más tarde en series de horario estelar y en el cine.

Julian McMahon en 'La residencia' de Netflix

Su gran oportunidad le llegó con 'Embrujadas', gracias a su interpretación del temible demonio Cole Turner. No obstante, fue con 'Nip/Tuck' que alcanzó fama internacional, interpretando al carismático y hedonista cirujano plástico Dr. Christian Troy durante seis exitosas temporadas, un papel que le valió una nominación al Globo de Oro en 2005.

Años después, consolidó su estatus como figura del drama televisivo al unirse a 'FBI: Most Wanted', donde dio vida al agente Jesse LaCroix, líder de un equipo especializado del FBI, papel que mantuvo hasta su sorpresiva salida en la tercera temporada, en 2022. Posteriormente, se le pudo ver en la recientemente cancelada miniserie de Netflix 'La residencia'. En cine, su papel más recordado fue el de Victor Von Doom, el icónico villano de "Los 4 Fantásticos" (2005) y su secuela "Los 4 Fantásticos y Silver Surfer" (2007).

El recuerdo de sus compañeros

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Julian McMahon, varios de sus antiguos compañeros de reparto compartieron emotivos mensajes en su memoria, destacando no solo su talento, sino también su calidez humana y su inconfundible sentido del humor. Rose McGowan, quien compartió pantalla con el actor en 'Embrujadas', expresó su pesar a través de sus redes sociales: "Oh, Julian, fuerza de brillantez, talento salvaje y humor. Rezo por ti, por tu familia y por los fans que te aman en todo el mundo para que encuentren consuelo."

Holly Marie Combs, también compañera en 'Embrujadas', lo recuerda en un mensaje acompañado de un vídeo con imágenes de detrás de las cámaras: "Mi dolor de cabeza favorito de todos los tiempos. Decir que eras único se queda corto. Tu inagotable pasión por la vida y ese sentido del humor que volvía loco a todos serán profundamente extrañados. La alegría y las risas que provocaste siempre serán recordadas. Espero que encuentres a nuestra amiga del alma y bailes entre pétalos de rosa."

Por su parte, Kelly Carlson, quien interpretó a Kimber Henry, esposa intermitente del personaje de McMahon en 'Nip/Tuck', compartió su reacción a través de un video: "Acabo de enterarme del fallecimiento de Julian McMahon. Estoy completamente impactada y muy triste. No sabía que llevaba tiempo enfermo." Carlson recordó con cariño los años compartidos en el set de la serie de FX: "Fue un buen amigo. Jules, gracias por esos seis o siete años increíbles juntos en 'Nip/Tuck'. Nos divertimos muchísimo. Todos lo hicimos."