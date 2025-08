Muere Kelley Mack, actriz de 'The Walking Dead', a los 33 años

Por Roberto Ponce López |

Kelley Macken su ciudad natal, Cincinnati. La familia de la actriz así lo ha comunicado a través de la cuenta de Instagram de la artista. La causa del fallecimientoy contra el que estaba luchando.

Mack sufría un glioma difuso de línea, un cáncer cuya afección se da en personas jóvenes y niños. Desafortunadamente esta enfermedad deteriora rápidamente a los pacientes que lo sufren y la mayoría no consiguen llegar al año de vida.

Por su parte, la actriz fue vocal ante ese diagnóstico y quiso que sus fans lo supieran. También compartió los efectos que le estaba produciendo la enfermedad y su pelea contra ella. Esto no la impidió continuar con su carrera actoral.

Sin embargo, los tratamientos contra este tipo de cáncer suelen ofrecer resultados limitados. Su familia, en el comunicado, ha informado de que la actriz estaba arropada por su madre y por su tía cuando falleció. Además, han mencionado que ya se le ha presentado a algunos de sus familiares en forma de muchas mariposas.

Por otro lado, también han informado de que el 16 de agosto se celebrará un homenaje a su vida en su estado natal, Ohio. De esta manera, sus seres queridos, sus fans y los admiradores de su trabajo podrán estar unidos ante la perdida de la artista.

La carrera de Kelley Mack

Mack ha sido una actriz que ha conseguido situarse en varias producciones internacionales y premiadas. En primer lugar, la intérprete fue parte del elenco de la novena temporada de 'The Walking Dead', el fenómeno televisivo basado en el cómic homónimo de Robert Kirkman. En esa producción dio vida a Adeline.

Por otro lado, participó en la oscarizada 'Spider-Man: Into the Spider-Verse', en la que grabó una voz en off de Gwen Stacy, personaje que estuvo doblado por Hailee Steinfeld. Pero, además de esos proyectos exitosos a nivel internacional, la actriz también participó en películas como 'A Knock at the Door' o 'Brodcast Signal Intrusion'. Además, también ha sido actriz y productora ejecutiva de 'Universal', película que se lanzó este mismo año en Estados Unidos.

Junto a todo ello, y algunos papeles más en televisión en conocidas series como 'Chicago Med' o '9-1-1', Kelley Mack fue una entusiasta del deporte y consiguió reconocimiento como jugadora de tenis en la universidad.