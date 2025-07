Por Sandra Alcaide Barrón |

El actor Malcolm-Jamal Warner , conocido por sus papeles en 'La hora de Bill Cosby', 'Malcolm & Eddie' o ' The Resident ',durante sus vacaciones en Costa Rica. Según la Policía Nacional costarricense, la causa oficial de su muerte es, que sucedió

El actor afroamericano saltó a la fama interpretando a Theo Huxtable en 'La hora de Bill Cosby', donde participó en los 197 episodios, y por la que recibió una nominación al Emmy en 1986. Aquel papel marcó un hito en la representación de familias afroamericanas de clase media-alta en pantalla, y Theo se convirtió en un personaje emblemático para su generación, que le serviría para abrirse puertas a otros proyectos futuros.

Malcolm-Jamal Warner en su papel más reconocible en 'La hora de Bill Cosby'

Tras finalizar 'La hora de Bill Cosby', Malcolm-Jamal Warner protagonizó la comedia 'Malcolm & Eddie' junto a Eddie Griffin, y más adelante asumió roles importantes como Alex Reed en 'Reed Between the Lines' o el Dr. AJ Austin en 'The Resident'. Además, apareció en series como 'American Crime Story' o 'El príncipe de Bel Air'.

Más tarde, el actor se adentró en el mundo del doblaje y fue la voz de Sticky en 'Sons of Anarchy', y participó en 'The Magic School Bus'. Por otra parte, otra de sus facetas más recientes era la de presentador, ya que desde mayo de 2024 copresentaba el pódcast 'Not All Hood' junto a Candace O. Kelley y Weusi Baraka, en el que profundizaba sobre las múltiples realidades de la comunidad afroamericana.

Malcolm-Jamal Warner interpretando a AJ Austin en 'The Resident'

Otros proyectos

Su versatilidad también se vio reflejada en la música y la literatura. Malcolm-Jamal Warner lideraba la banda funk-rock Miles Long, con la que había lanzado varios discos como 'The Miles Long Mixtape' y 'Love & Other Social Issues'. Además, en 2015 ganó un Grammy al Mejor R&B Tradicional por 'Jesus Children' junto a Robert Glasper Experiment y Lalah Hathaway. De igual forma, también recibió una nominación a mejor álbum de poesía hablada por 'Hiding In Plain View'.