Muere Mayra Gómez Kemp, icónica presentadora del 'Un, dos, tres...', a los 76 años

Por Redacción |

Mayra Gómez Kemp ha fallecido a los 76 años de edad. La estrella televisiva, que nació el 14 de febrero de 1948 en La Habana, ha perdido la vida este domingo 13 de octubre en Madrid, como ha confirmado RTVE. A comienzos de este mismo mes, la presentadora y actriz, que vivía sola desde la muerte de su marido en 2021, fue hospitalizada después de pasar más de veinte horas tendida en el suelo de su domicilio tras una caída.

Mayra Gómez Kemp

La también cantante, cuando Chicho Ibáñez Serrador contactó con ella para sustituir a Kiko Ledgard. De este modo, pasaba a ser la primera mujer que presentaba un concurso en prime time en todo el mundo. Previamente, había debutado en el programa en 1976 demostrando sus dotes como actriz. Tras su paso por el mítico programa, que se extendió a lo largo de seis años,, donde dio la bienvenida al 1990 presentando las Campanadas cuando la cadena todavía estaba realizando sus emisiones de prueba. Más adelante,

Una vez finalizado el siglo XX, sus intervenciones televisivas son más infrecuentes, aunque todavía se deja ver en contenidos como 'Menta y chocolate' o 'El club de Flo', en 2003 y 2006, respectivamente. En 2009, desveló que le había sido diagnosticado un cáncer de lengua y, una vez superado, tuvo que batallar con un cáncer de garganta y cuello a partir de 2012. Un año después recibió el Premio Iris a Toda una Vida y, tras puntuales apariciones en la pequeña pantalla, anunció en abril de 2024 su retiro de la vida pública durante una entrevista en la Cadena SER.

Una dura caída

En la madrugada del miércoles 2 de octubre, Gómez Kemp sufrió una aparatosa caída en su domicilio. Al encontrarse sola, pasó horas hasta que la ambulancia la llevó al hospital. "Me encuentro un poco mejor. Todavía muy dolorida del esfuerzo, pero estoy bien, no tengo nada roto, lo cual es un milagro", se expresaba, con tono alegre, la presentadora, en una entrevista telefónica concedida a 'Y ahora, Sonsoles' tras recibir el alta. Además, explicó que pasó "más de veinte horas" en el suelo hasta que una vecina se acercó al haber notado que no había movimiento en su casa.