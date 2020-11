Muere Paquita Martín, la pensionista de 'laSexta Noche' que dijo: "Tengo 91 años, pero no soy gilipollas"

'laSexta noche' vivió un momento que se haría muy viral en su entrega del 14 de enero de 2017 cuando debatían sobre el estado de las pensiones con el economista José María O'Kean. El público tuvo la oportunidad de participar y ahí estaba Paquita Martín, quien dijo aquella recordada frase de "Tengo 91 años pero no soy gilipollas".

Paquita Martín, en 'laSexta noche'

Tristemente, el Partido Comunista de España ha comunicado su fallecimiento el domingo 8 de noviembre: "Nos ha dejado Paquita Martín, militante comunista, sindicalista, luchadora por la democracia, por los derechos de la clase obrera y de las mujeres. Su compromiso, su ejemplo de combate, su alegría y vitalidad quedan en nuestra memoria. ¡Hasta siempre, camarada!".

Así fueron sus declaraciones en laSexta

Durante su participación en el programa de laSexta, Paquita Martín quiso dejar clara su indignación y al mismo tiempo dar propuestas para mejorar la situación. "¿Por qué tienen que tener las mujeres la pensión más baja que los hombres? Hay muchas mujeres que no han podido trabajar y que tienen una pensión de viudedad que es una mierda", decía claramente a Andrea Ropero.

A sus 91 años, contaba que había trabajado en una empresa metalúrgica, pero que llevaba 31 años jubilada. Se casó a los 49 por miedo a ser despedida: "No me daba la gana que me quitaran el trabajo porque le diera la gana a un señor que estaba mandando". La propuesta que daba públicamente era "dar trabajo a los jóvenes para que suban las pensiones", viniendo entonces su famosa cita de que no es gilipollas pese a su edad.