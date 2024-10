El mundo de la comunicación llora la muerte de Mayra Gómez Kemp: "Ella es y será siempre televisión"

El mundo de la televisión está de luto por la reciente muerte de Mayra Gómez Kemp. La comunicadora cubana que presentó el mítico programa 'Un, dos, tres...', siendo una de las primeras mujeres presentadoras en el prime time de todo el mundo, ha fallecido a los 76 años tras un accidente doméstico que provocó su hospitalización a comienzos de octubre. Las redes sociales se han llenado de mensajes en recuerdo de la presentadora.

. "En los últimos tiempos, en los que luchó como una leona para vencer su enfermedad, también admiré de ella su fuerza y dignidad. Ella es y será siempre televisión", ha expuesto Moreno en su dedicatoria en Instagram. ". Este mundo maravilloso te debe todo por tu intachable labor", ha escrito el periodista Juan Luis Tena.

Lourdes Maldonado también se ha pronunciado recordando su papel en el concurso: "Qué pena la muerte de Mayra Gómez Kemp. Cuántos buenos recuerdos aquellos viernes por la noche viendo en familia el 'Un, dos, tres'". Lejos del mundo de la comunicación, la ministra Pilar Alegría también le ha dedicado unas palabras: "Mayra Gómez Kemp fue un referente para muchos de nuestros hogares como presentadora del 'Un, dos, tres'. Una señora de la televisión presente en muchos de nuestros recuerdos".

View this post on Instagram

Mayra, me has dejado devastado y en shock. Gracias por ser inspiración y por ser una auténtica señora de la televisión. Este mundo maravilloso te debe todo por tu intachable labor. Gracias por tus cariñosos mensajes de guasap, me los quedo como un regalo. D.E.P. Mayra Gómez Kemp. pic.twitter.com/rfs1OsYJ6e