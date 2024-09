El mundo de la televisión se despide de Jimmy Giménez-Arnau: "Volveremos a vernos"

Por Joan Centelles Martínez |

Este martes 17 de septiembre el mundo de la televisión lloraba la muerte de Jimmy Giménez-Arnau, que perdía la vida a los 80 años de edad. Tras saltar la noticia en 'Ni que fuéramos Shhh', muchos fueron los rostros que se quisieron despedir por última vez del mítico colaborador de televisión y rostro habitual de la crónica social, tanto en directo en algunos programas como a través de las redes sociales.

Jimmy Giménez-Arnau en 'Viernes deluxe'

Después de reaccionar en directo en 'Ni que fuéramos Shhh',. "Adiós, compañero de fatigas. Gracias por tantas veces que me hiciste reír. ¡Hala Madrid!", le expresaba Kiko Matamoros a través de su cuenta de X, haciendo mención a la gran pasión que tenía el televisivo por el Real Madrid. "", le dedicaba María Patiño a través de sus historias de Instagram. "", añadía la presentadora en X.

Víctor Sandoval, por su parte, expresaba que lo va a echar "mucho de menos": "Desde que te conocí en aquel Telecinco de los 90 hasta hoy has sido un amigo inquebrantable (como tú decías). Añoraré mucho nuestras noches Deluxe, donde lo primero que hacíamos al llegar era preguntar el uno por el otro. Me quedo con todas tus aventuras, tus vivencias y las anécdotas que hemos compartido. No dudes que volveremos a vernos. Gracias por dejarme ser tu amigo".

Terelu Campos era otra de las que se despedía por última vez del colaborador a través de sus redes sociales. "Gracias por estar a mi lado en los momentos buenos y malos. Gracias por cada mensaje que me mandabas alegrándote de cuando me daban un programa para presentarlo, por todo lo que me valoraste profesional y personalmente. Tu muerte la he recibido con dolor en mi corazón. Cuántas horas Mila, tú y yo... ojalá estéis ya juntos", le dedicaba en Instagram, antes de hacer también mención a su equipo favorito: "Y cuántas conversaciones de fútbol de nuestro Madrid. Hala Madrid, compañero".

Laura Fa también le dedicó algunas palabras de despedida al colaborador: "Qué triste estoy con la noticia. Era un compañero muy divertido, con una vida tan interesante, que estaba de vuelta de todo y que tenía un sentido del humor brutal. Descansa en paz, Jimmy, que la tierra te sea leve". También del universo 'Sálvame', Gema López se sumaba a la despedida del televisivo a través de Instagram: "Hasta siempre, compañero".

Otra de las periodistas de la crónica social que quiso dedicarle unas palabras a Giménez-Arnau fue Pilar Eyre, que le expresaba a través de su cuenta de X: "Se ha muerto Jimmy Giménez-Arnau, una de las mejores mentes de mi generación y uno de mis mejores amigos. Tengo el corazón roto, un beso, Sandrita". También del gremio, Rosa Villacastín comentaba en las redes: "Martes negro. Con Jimmy trabajé antes de que contrajera matrimonio con la nieta de Franco. Ya apuntaba maneras de bon vivant. Un personaje de los que ya no se estilan. Todo mi afecto a Sandra su mujer y a sus familiares".

Se ha muerto Jimmy Giménez Arnau, una de las mejores mentes de mi generación y uno de mis mejores amigos. Tengo el corazón roto, un beso, Sandrita. pic.twitter.com/SpReIbBnZ4 — Pilar Eyre (@pilareyre) September 17, 2024

Martes negro. Han fallecido Luis Ortiz y Jimmy Jiménez Arnau. Con Jimmy trabajé

Antes de que contrajera matrimonio con la nieta de Franco. Ya apuntaba maneras de bon vivant. Un personaje de los que ya no se estilan. Todo mi afecto a Sandra su mujer y a sus familiares. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) September 17, 2024

Más reacciones en directo

En directo reaccionó Jorge Javier Vázquez, que se enteraba de la noticia al terminar 'El diario de Jorge' para darle paso a 'TardeAR'. Ana Rosa Quintana le comentaba al presentador: "Sé que estás en directo y no te has enterado de la noticia... Ha muerto Jimmy Giménez-Arnau. Jimmy, con el que tenemos, tanto tú como yo, muchos años de trabajar juntos, de recuerdos...". "Tantos años trabajando con él, tantísimos. No me había enterado, lo siento muchísimo", expresaba Vázquez, sin apenas palabras ante la noticia que recibía en directo.

'Y ahora, Sonsoles' fue otro de los espacios que abordó la noticia, contando con las reacciones de Ana Obregón o María del Monte. "Qué noticia más triste, me acabo de enterar ahora mismo. Yo la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de Jimmy", expresaba Obregón todavía "en shock" tras enterarse en directo. Por su parte, María del Monte le dedicaba: "Jimmy era la libertad por excelencia. He coincidido en varias ocasiones con él, él decidía siempre sobre su vida y lo que iba a hacer y decir".