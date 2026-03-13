Por Adrián López Carcelén |

El pasado mes de enero, Quequé se retiró de los medios tras realizar una polémica imitación de Nacho Abad en 'Hora Veintipico', el programa de Cadena SER. El humorista recreó el plató de 'En boca de todos' bajo el nombre 'En boca de bobos' para satirizar la cobertura informativa de la tragedia ferroviaria de Adamuz.

Ahora, Nacho Abad se ha pronunciado en 'Lo que tú digas', el podcast de Álex Fidalgo, y ha dado su opinión acerca de la parodia. "A mí me parece que Quequé hace sátira, y me parece muy lícita la sátira. Yo no tengo ningún problema con Quequé, cero problemas. Si yo lo veo por la calle lo saludo tan a gusto y le digo 'imítame las veces que quieras y ríete de mí las veces que quieras'", dijo el presentador de Cuatro.

Quequé imitó a Nacho Abad en 'Hora Veintipico'

Asimismo, el comunicador reconoció que le hizo gracia la imitación y alabó la capacidad del humorista para hacer reír a la gente. "Me reí cuando de repente decía: '¡Cállate, Sarah!', es que eso es verdad. A mí no me molestó ni me importó. De hecho, no me quejé ni pienso quejarme. Conseguir hacer reír creo que es dificilísimo y si Quequé ha hecho reír a la gente pues de maravilla. Si la gente se ha reído de la imitación que me hacía a mí y le ha parecido bien, pues oye, quién soy yo", zanjó el periodista.

La marcha de Quequé

Álex Fidalgo invitó a su podcast, 'Lo que tú digas', a Nacho Abad

El presentador del podcast no dudó en preguntar a Nacho Abad sobre la retirada del humorista de los medios, que se produjo horas después de la realización de dicha imitación. ". Es que no tengo ni idea de si él la dejó por mí, si lo hizo por la parodia de Adamuz o si lo hizo porque notó presiones", respondió el presentador de 'En boca de todos'.

No obstante, el comunicador continuó su intervención y reconoció que le dio pena la decisión del humorista. "Yo no he ido a presionar a ningún sitio. Es que yo he sido imitado, no he hecho nada más. Pero me da pena, todo lo que se cierra me da pena. Ojalá que siguiese haciendo reír a la gente", zanjó Nacho Abad.