Por Adrián López Carcelén |

Sarah Santaolalla protagonizó durante varios minutos la tertulia de 'En boca de todos' del jueves 12 de marzo. En un momento dado, la colaboradora María José Pintor lanzó un mensaje de apoyo a la extertuliana del programa, lo que provocó la reacción inmediata de Nacho Abad. El presentador fue tajante y echó por tierra, una vez más, el comunicado.

"Ya que dices que Sarah quiere a este programa, te voy a repetir lo que dice Sarah en ese comunicado de este programa. Este programa en el que le hemos dado cariño, cabida, confidencias, en el que le hemos dejado hablar y debatir, creo, que más que en ningún otro sitio. Lo que quiero saber es qué se hizo mal el otro día. Yo no reventé ningún micro contra el suelo", comenzó diciendo el comunicador.

María José Pintor no se calló y respondió de forma clara a Nacho Abad: "Sinceramente, creo que fue algo muy agresivo. Creo que, si se va a tratar ese tema, es algo que ella tenía que haber sabido y creo además que, con personas con las que ella ha debatido tantas veces y que aunque hayan discutido han llegado a tantísimos puntos de encuentro, se merecía que este espectáculo se hubiera evitado desde todos los puntos de vista".

María José Pintor defendió a Sarah Santaolalla en 'En boca de todos'

El presentador se defendió y aclaró que "no estaba previsto" tratar ese tema: "Yo no voy a censurar a nadie porque creo que lo que ha pasado con Sarah Santaolalla es un tema público, no es un tema privado.". En este punto, Pintor reaccionó: "Bueno,. Tenemos la mala costumbre de cobrar para poder comer".

Asimismo, Abad aludió al comunicado de Santaolalla: "Hay determinadas afirmaciones respecto a la estructura de este programa que son intolerables. Yo entiendo que ese comunicado es fruto de un acaloramiento, porque yo le tengo cariño a Sarah, y no del raciocinio. Y uno, cuando hace un comunicado, primero lo piensa".

La respuesta de Antonio Naranjo

El que tampoco dudó en hablar alto y claro fue Antonio Naranjo. "Yo no doy explicaciones, las exijo. A ella, a quienes la protegen y a quienes están tapando una mentira. Lo único que se hizo en este programa, con todo el respeto, la educación e incluso con algo de dolor, es poner sobre la mesa unos hechos ante una actuación de la que se sacaba un partido público y político", dijo el presentador de Telemadrid. "Simplemente cumplí con mi labor periodística", añadió.

Antonio Naranjo cargó contra Sarah Santaolalla en 'En boca de todos'

Naranjo continuó su intervención aludiendo a la participación de Santaolalla en un acto junto a Pedro Sánchez. "A continuación va de prima donna a un acto en el que el mayor odiador de España utiliza un caso montado para intentar convertir a cualquier disidente, crítico, periodista o adversario en un odiador de él para taparse sus propias vergüenzas. Lo que hizo ayer Sarah en ese acto público al lado del presidente del Gobierno es llamarme acosador. A mí no me llama acosador ni Dios. El que se atreva a llamarme a mí acosador no solo se va a enfrentar a lo que yo diga, se va a enfrentar a la justicia", zanjó el comunicador.