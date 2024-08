Por Joan Centelles Martínez |

'¡De viernes!' consigue cada semana a los protagonistas de la crónica social del momento. Uno de los últimos que ha concedido una entrevista al espacio de Telecinco ha sido Nacho Palau, que volvía al foco mediático tras saltar la noticia de su especial relación con Ricky Martin. Después de que se le relacionara con el cantante, el ex de Miguel Bosé ha roto su silencio y ha desvelado en el espacio de Beatriz Archidona y Santi Acosta cómo fue su último encuentro con él.

Nacho Palau en '¡De viernes!'

. Tenemos mucha relación desde hace tiempo. Nos tenemos cariño mutuo", confesaba el valenciano de primeras. Sin embargo, sorprendió con la respuesta de después,. "Físicamente es mi tipo de hombre, me gusta mucho. Es puertorriqueño, su forma de hablar...".

El valenciano también contó cómo fue reencontrarse con Martin en el concierto que dio en Galicia, cuando se encontraba de gira por España. "¿Te invitó él?", le preguntaba el entrevistador. "No, fui a verlo yo. Hacía tiempo que no lo veía y fue muy cariñoso", aseguraba sobre cómo tuvieron oportunidad de pasar un rato juntos. También se le preguntó por cómo definiría él la relación que tiene con el puertorriqueño, a lo que el valenciano respondía de nuevo entre risas: "Ricky es un tiarrón... Ricky es Ricky. Si hubiera algo más no te lo diría o se sabría con el tiempo".

Pero, ¿están juntos?

Llegó el turno de la pregunta más importante: la de si mantenían una relación sentimental tal y como se había rumoreado. El valenciano despejó todas las dudas al contestar que no, aunque aprovechó la respuesta para lanzarle un dardo a Bosé. "No me metería en camisas de once baras con otro cantante", soltaba Palau. En cuanto a su ex, comentó que no tiene ni idea de qué le parecería esta relación de amistad que mantiene con Martin, aunque sí que aseguró que es "es posible" que esté un tanto molesto.