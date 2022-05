Nacho Palau se ha sentado por primera vez en un plató de televisión, y lo hace precisamente en el estreno de 'Déjate querer'. Mientras el valenciano tuvo su primer contacto con la televisión durante el concurso de 'Supervivientes 2022', Telecinco decidió invitarle antes al nuevo programa de Toñi Moreno para hacer un repaso de su vida, así como de su relación con Miguel Bosé, con el que estuvo 26 años.

Nacho Palau, junto a su sobrino Yago, en el plató de 'Déjate querer'

El escultor empezó haciendo un repaso de su vida con el cantante: "Me enamoré de Miguel con 19 años. Nos conocimos un día de casualidad y a mí no me llamaba nada la atención. Fui a verlo con unos amigos porque actuaba en el Palau", decía, mientras intentaba recordar cómo fue. "En total, han sido 26 años que no volvería atrás para nada", aseguró, dejando claro que su relación no ha ido todo lo bien que esperó en un primer momento.

Por otro lado, también ha hablado de lo difícil que es la situación en la que se encuentran sus cuatro hijos, separados unos de otros: "No vivir con los cuatro ha sido lo peor. Miguel sabe que tiene cuatro hijos", decía, en referencia a su expareja. Además, confesó que lo pasa realmente mal por no saber nada de ellos: "Es lo que más me hace sufrir. Tengo un sentimiento de culpabilidad", matizó, siendo evidente la tristeza en su cara.

La ruptura entre ambos

Palau conformó además que fue un momento muy difícil para él tener que atravesar una ruptura con una pareja con la que llevaba tanto tiempo, y con cuatro hijos: "Te das cuenta que las cosas van mal y no sabes cómo arreglarlo". No obstante, ahora cree que esto le ha hecho ser mucho más fuerte: "Ahora, me veo más preparado, menos asustado y con más ganas", afirmaba, mientras deseaba la mejor de las suertes al padre de sus hijos.