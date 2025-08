Por Alejandro Rodera |

La curiosidad invade a los peatones que cruzan una tranquila calle de Bilbao. En concreto,. A través de sus amplias cristaleras se observa un amasijo de cámaras, atrezo y trabajadores que fluye en un caos aparentemente controlado, es decir, en un rodaje que, como si se tratara de una sitcom de antaño, tiene lugar en un plató a plena vista del público.

"Estamos muy a gusto aquí. Es bonito recibir el cariño del público y ver a la gente que viene al rodaje y se quedan frente al salón de uñas para mirar cómo estamos grabando", asegura Cristina Castaño, que da vida a Lina, una de las inconformistas mujeres que encabezan el proyecto. "Ha conseguido todo lo que se puede conseguir en la vida, pero de repente se da cuenta de que vive estresada y preocupada por cosas que no son las realmente importantes. Hace click y se empieza a plantear que quizás no es la vida que ella ha elegido, sino la que le han impuesto".

El heterogéneo cuarteto protagonista lo completan Gracia Olayo en la piel de la conservadora Irene, que lleva cuarenta años casada; Teresa Cuesta como Vanessa, una entrenadora personal con un novio aspirante a influencer; y la mexicana Marimar Vega como Marilís, quien se enfrenta a los prejuicios de su suegra y a la distante relación con sus dos hijos. A pesar de proceder de estratos sociales diferentes y de las brechas generacionales, todas comparten la misma angustia que también atenaza a Lina y a tanta otra gente en la sociedad actual: ¿estamos llevando la vida que realmente queremos?.

Gracia Olayo, Cristina Castaño, Marimar Vega y Teresa Cuesta en 'Nails'

La revolución del salón

Las protagonistas de 'Nails' encuentran respuesta a ese interrogante en el salón de manicura que los viandantes observan desde la calle. Sin embargo, lo que no saben los curiosos es que ese espacio es la sede de una institución mucho mayor: el Club de las Mujeres Libres. "Nos conocemos del salón de uñas desde hace cinco años. A partir de ahí surge el club al ver que todas tenemos dudas de lo que estamos haciendo. Entonces lo creamos para ayudarnos, pero se corre la voz y empezamos a tener misiones para ayudar a otras mujeres", explica Cuesta.

"Cada una vamos contando lo que nos pasa y ahí confluye casi un psicoanálisis donde nos planteamos qué tenemos que cambiar", añade Olayo, secundada por Vega: "No nos rebelamos todas hacia lo mismo, sino que cada una se cuestiona qué quiere hacer. Cada quien tiene su proceso de darse cuenta. Luego nos reunimos en el salón para hablar del cambio y surge el club".

Así pues, el fin último del club es despejar las dudas vitales de sus socias, que lidian a diario con imposiciones en las que nunca se habían parado a pensar. "Hay una serie de mandatos de cómo tiene que ser una mujer, cómo deberíamos llevar nuestra vida, qué es ser feminista, qué no es ser feminista, qué es ser una mujer exitosa, qué es el éxito y qué no es el éxito", reflexiona Castaño.

Teresa Cuesta encarna a Vanessa en 'Nails'

"Todos estamos un poco condicionados y llenos de creencias de que las cosas tienen que ser de una manera, y en particular las mujeres. Tienes que ser madre, tienes que hacer tal cosa... Y no paras a cuestionarte si eso es realmente lo que tú quieres, porque acá no estamos diciendo que ser ama de casa está mal o que trabajar está mal, sino que nos preguntamos qué queremos ser. Y creo que la serie te va a dar un parón y vas a decir 'Oye, sí es cierto. A mí me gusta esto, no me gusta o ¿qué quiero hacer?'", comenta Vega.

"Muchas veces la realidad existe, pero si tú no la ves no te atreves a atravesarla. Ojalá la gente nos vea y se planteen si realmente hacen las cosas por los mandatos sociales o porque realmente quieren", apunta Cuesta. En ese sentido, Castaño también cree que el público se sentirá interpelado: "Vivimos en una sociedad muy demandante y que impone mucho lo que hay que hacer y cómo se debe ser. Entonces de repente estas cuatro mujeres deciden parar para ver qué hacen con sus vidas. Y eso sí que creo que es algo que se puede cuestionar a mucha gente".

Gracia Olayo se rebela contra su realidad en 'Nails'

Un lugar seguro

Al frente de 'Nails' se encuentra Araceli Álvarez de Sotomayor, que ejerce de creadora, guionista, directora y productora ejecutiva tras haber sacado adelante títulos como 'Machos Alfa' o 'Muertos S.L.' para Contubernio. Bajo su mando se ha moldeado este universo que, ante todo, buscará plasmar experiencias diversas. "Es muy bonito porque somos muy distintas y se abarcan varias generaciones, así que creo que puede llegar a gente de un gran abanico de edades y que te puedes identificar en diferentes etapas", asevera Cuesta.

Aun así, la ficción no pretende ser una exposición voraz de su tema central, sino que más bien aspira a convertirse en un lugar seguro para entretener al público. "No es una serie de una gran crítica en ese sentido. Es una comedia, es ligera y es familiar. Entonces el discurso está soterrado y está ahí, está presente, pero es una comedia ligera en ese sentido", aclara Castaño.

Y en el caso de que ese tono conecte con la audiencia a partir del 6 de octubre, cuando 'Nails' estará disponible en SkyShowtime, sus protagonistas tienen claro que aquí hay material para rato: "Tiene un futuro enorme y por muchísimos caminos. Da mucho juego para que los personajes crezcan juntos y por separado y que se lleven a cabo más misiones".