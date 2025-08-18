Por Sergio Navarro | |

'Animal' ( inicialmente anunciada como 'Animal salvaje') cuenta la historia de Antón ( Luis Zahera ),el mundo del campo, se queda sin clientes porque sus vecinos ya no pueden pagarle. Sin muchas opciones, acepta un trabajo que le ofrece su sobrina Uxía ( Lucía Caraballo ), la optimista: un espacio perfecto, colorido y con más productos gourmet que un supermercado.

Entre peluquerías caninas, consultas para hámsters y dueños más exigentes que sus propias mascotas, Antón descubrirá que sobrevivir en este nuevo ecosistema no será tarea fácil. Toda esta historia se podrá ver en Netflix y la plataforma ya ha puesto fecha de estreno a esta serie de comedia producida por Alea Media: será el 3 de octubre.

Luis Zahera y Lucía Caraballo, en 'Animal'

La serie cuenta en el reparto también con Carmen Ruiz y Antonio Durán 'Morris', mientras que Aitor Gabilondo y Jota Aceytuno son los productores ejecutivos. 'Animal' está dirigida por Alberto de Toro y Víctor García León, quien firma el guion junto a Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio y Dani Castro.

Rodada íntegramente en Galicia, Animal tiene como epicentro rural el ficticio pueblo de Topomorto, recreado a partir de diversas localizaciones en municipios de A Coruña como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, así como la ciudad de Santiago de Compostela. Esta comedia demuestra que adaptarse a los cambios puede ser difícil... sobre todo si el cambio implica pasar de curar vacas a tratar la dislexia de una cobaya.

El personaje de Luis Zahera en su nuevo trabajo en 'Animal'

Los últimos éxitos de Alea Media

La productora audiovisual fundada por Aitor Gabilondo, lleva años consolidada como referente en la ficción española, situando sus series entre las más vistas y mejor valoradas por espectadores y crítica. 'Patria', 'Entrevías', 'Vivir sin permiso' o 'El silencio' son algunos de los títulos que Alea ha posicionado en lo más alto del panorama nacional e internacional. Su estreno más reciente, 'Yo, Adicto', también ha sido reconocida con numerosos premios y buena crítica.