El catálogo de Netflix es casi interminable. Dentro de él, podemos encontrar joyas escondidas como la comedia británica 'Derry Girls', pero lo cierto es que muchas de las producciones propias de la plataforma pasan desapercibidas y el gigante del entretenimiento ha decidido pegar un tijeretazo a su sección de sitcoms, cancelando cuatro de ellas de golpe.

'Bonding', cancelada

Las comedias que no han pasado la criba de Netflix han sido 'Bonding', 'En los boxes', 'Sr. Iglesias' y 'Country Comfort'. De esta manera, la historia de Tiff y Pete en 'Bonding' descubriendo el mundo del sadomasoquismo y del BDSM se va a plantar en la segunda temporada, que fue estrenada el 27 de enero de 2021. Por otra parte, 'Sr. Iglesias' tampoco renovará por una tercera temporada.

En el caso de 'En los boxes' y 'Country Comfort' podemos señalar que ninguna de las dos sitcoms van a prosperar más allá de su primera temporada. En el caso de la comedia protagonizada por Kevin James, cabe destacar que su estreno se dio el 15 de febrero de 2021 y sus diez episodios no consiguieron embaucar a la crítica. Lo mismo ocurrió con 'Country Comfort', que se estrenó el 19 de marzo de 2021.

Más títulos

A pesar de la contundente decisión de Netflix, los amantes de las sitcoms van a poder seguir disfrutando de otros títulos de producción propia como por ejemplo 'Grace and Frankie', 'El método Kominsky', 'F Is for Family' o 'Lady Dinamite', comedias breves pero intensas que te harán olvidar la cancelación de las cuatro ficciones anteriores.