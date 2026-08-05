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Netflix pone fecha a 'Monster: The Lizzie Borden Story' y muestra sus primeras imágenes

La cuarta entrega de la antología de Ryan Murphy llegará el 17 de septiembre y estará protagonizada por Ella Beatty.

Netflix pone fecha a 'Monster: The Lizzie Borden Story' y muestra sus primeras imágenes
©Netflix
Por Fidel ConejeroPublicado: Miércoles 5 Agosto 2026 17:22 (hace 1 hora)

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Monstruo

Monstruo

Monster

2022 - Act

Estados Unidos 2 temporadas 19 capítulos

BiografíaCrimenDrama

8,6

Popularidad: #0 de 0 Ranking Monstruo

  • 92

  • 151

'Monstruo' ya tiene fecha para su regreso. Netflix ha anunciado que 'Monster: The Lizzie Borden Story', la cuarta entrega de la exitosa antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, se estrenará el próximo 17 de septiembre. Junto al anuncio, la plataforma también ha compartido las primeras imágenes oficiales de la serie, protagonizada por Ella Beatty, que se convierte en la primera mujer en encabezar una historia de la franquicia.

La nueva temporada constará de ocho episodios y volverá a inspirarse en un crimen real que marcó la historia de Estados Unidos. En esta ocasión, la serie recreará el célebre caso de Lizzie Borden, acusada de asesinar con un hacha a su padre y a su madrastra en 1892 en la localidad de Fall River (Massachusetts). Aunque fue juzgada por el doble crimen, terminó siendo absuelta y el caso nunca llegó a resolverse, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los grandes misterios de la crónica negra estadounidense.

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Rebecca Hall en 'Monster: The Lizzie Borden Story'
Rebecca Hall en 'Monster: The Lizzie Borden Story'

La primera protagonista femenina de la saga

Tras dedicar sus tres primeras entregas a Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, la antología cambia ahora de perspectiva con su primera protagonista femenina. Ella Beatty será la encargada de dar vida a Lizzie Borden, un personaje que, según ha explicado la propia actriz, le ha permitido explorar "la rabia femenina y la represión", dos temas que considera plenamente vigentes en la actualidad.

La sinopsis oficial presenta a Lizzie como la hija reprimida de una adinerada familia de Nueva Inglaterra que vive atrapada en un ambiente marcado por la humillación y la crueldad. Su relación con Bridget Sullivan, la criada de la casa, acabará convirtiéndose en una vía de escape hacia un mundo de fantasía, deseo, poder y venganza que desembocará en unos asesinatos que conmocionarán a todo un país y a construir la leyenda de una de las figuras más controvertidas de la historia criminal de Estados Unidos.

Junto a Ella Beatty, el reparto reúne a Vicky Krieps como Bridget Sullivan, Rebecca Hall como Abby Borden, Charlie Hunnam como Andrew Borden, además de Billie Lourd, Sarah Paulson, Joey Pollari y Jessica Barden, entre otros intérpretes. También participará Erika Eleniak, que retomará de forma especial uno de los personajes históricos de la franquicia.

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