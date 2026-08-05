'En tierra lejana' en Antena 3 y 'Dog House' en La 1 se reparten la noche del martes

Audiencias Martes 4 de Agosto de 2026
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Prime time muy igualado entre Antena 3 y La 1. La serie turca 'En tierra lejana' se impone en audiencia media al registrar 710.000 espectadores y un 10,6% de cuota de pantalla, mejorando tres décimas respecto a la semana anterior. Muy cerca se sitúa 'Dog House', que reúne a 659.000 seguidores y firma un 10,7%, aunque pierde dos puntos en comparación con su anterior entrega.
En el duelo entre las cadenas de Mediaset España, Cuatro vuelve a imponerse a Telecinco. El especial "La noche del crimen" de 'Código 10' alcanza un 7,2% de share, mientras que 'El camino de la verdad' se conforma con un 5,9% en la principal cadena del grupo.
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Por detrás, 'Versión española' en La 2 consigue situarse por delante de la oferta cinematográfica de laSexta. La película "Los miércoles no existen" registra un notable 5,5% de cuota de pantalla y 416.000 televidentes, superando a "Una noche para sobrevivir", que anota un 5,3%.
En el access prime time, la doble entrega de 'Viaje al centro de la tele' vuelve a destacar con un 9,9% y un 11,2% de cuota de pantalla, liderando con claridad la franja frente al resto de ofertas.
Prime time
Viaje al centro de la tele: clásicos 862.000 9,9%
Viaje al centro de la tele 991.000 11,2%
Dog House659.000 10,7%
Trivial Pursuit356.000 4,6%
Cifras y letras594.000 6,8%
Versión española 416.000 5,5%
El hormiguero 20 años juntos 673.000 7,7%
En tierra lejana710.000 10,6%
First Dates336.000 4,4%
Viajeros Cuatro 411.000 5,0%
Viajeros Cuatro 495.000 5,7%
Código 10: especial: la noche del crimen394.000 7,2%
First Dates791.000 9,1%
El camino de la verdad381.000 5,9%
El intermedio: the very best383.000 4,4%
El taquillazo 317.000 5,3%
Late night
- 'Dog House' también destaca en el late night de La 1 con un 11,1%
- 'En el punto de mira' en Cuatro supera a 'El camino de la verdad en Telecinco
Dog House264.000 11,1%
El engaño: la segunda guerra mundial 127.000 3,2%
El engaño: la segunda guerra mundial 70.000 2,8%
Festivales de verano 33.000 1,9%
En tierra lejana228.000 7,6%
Sportium game show84.000 5,0%
En el punto de mira 155.000 6,9%
Sportium game show73.000 4,3%
El camino de la verdad183.000 5,9%
Gran Madrid Show47.000 2,5%
Cine 83.000 3,6%
Sobremesa y tarde
- 'La promesa' sube y se convierte el mayor share de la tarde de La 1 con un 13,3%
- 'El verano se mueve' sube y se acerca al 7% en Telecinco
- 'YAS verano' cae por debajo del 9% en Antena 3
- 'Malas lenguas' destaca en La 2 con un 9%
Directo al grano903.000 11,4%
Valle Salvaje698.000 10,2%
La promesa854.000 13,3%
Malas lenguas788.000 12,7%
Aquí la Tierra794.000 11,6%
Saber y ganar524.000 6,1%
Grandes documentales296.000 3,9%
Mares supremos 312.000 4,0%
Cine 268.000 3,7%
Malas lenguas594.000 9,0%
Carreteras extremas 264.000 4,3%
Jeopardy185.000 2,7%
Sueños de libertad1.134.000 13,8%
Yas verano587.000 8,7%
Pasapalabra1.196.000 17,7%
Todo es mentira: summer tem437.000 5,7%
Lo sabe no lo sabe350.000 5,5%
El verano se mueve516.000 6,7%
¡De lunes a viernes!496.000 7,6%
¡Allá tú!646.000 9,7%
Zapeando525.000 6,5%
Más vale tarde de verano412.000 6,2%
Mañana
- 'La hora de La 1' pierde 4,2 puntos en una semana
- 'La ruleta de la suerte' mejora 1,2 puntos respecto al martes anterior en Antena 3
La hora de La 1324.000 18,8%
Mañaneros 360470.000 15,8%
Mañaneros 360866.000 11,4%
Pueblo de Dios 8.000 1,2%
Arqueomania 13.000 1,4%
Serengueti 3 13.000 1,1%
Rutas increíbles20.000 1,3%
El señor de los bosques 34.000 1,9%
El señor de los bosques 44.000 2,2%
El señor de los bosques 40.000 1,8%
Rutas bizarras 43.000 1,9%
Las rutas dAmbrosio 70.000 2,7%
Curro Jiménez 147.000 4,1%
El cazador101.000 1,7%
El cazador249.000 3,0%
Espejo público verano301.000 12,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 779.000 15,9%
La ruleta de la suerte1.572.000 22,0%
Love shopping tv1.000 0,2%
¡Toma salami! 8.000 0,9%
Alerta cobra 14.000 1,2%
Alerta cobra 31.000 2,0%
Alerta cobra 38.000 1,9%
En boca de todos259.000 8,6%
La mirada crítica208.000 11,4%
Vamos a ver verano258.000 9,5%
El precio justo505.000 8,0%
Equipo de investigación 21.000 3,0%
Equipo de investigación 46.000 4,0%
Aruser@s fresh150.000 7,8%
Al rojo vivo239.000 6,8%
Informativos
La sobremesa del martes deja un panorama de retrocesos generalizados respecto al mismo día de hace siete días, con Antena 3 como excepción que aguanta el tipo. 'Antena 3 noticias 1' cede apenas 0,2 puntos (del 22,3% al 22,1%) y mantiene el liderazgo con comodidad, mientras que el gran batacazo lo protagoniza La 1: 'Telediario 1' pierde 1,5 puntos en una semana, pasando del 14,3% al 12,8%, y su edición territorial de tarde cae en paralelo otros 1,8 puntos. 'Informativos Telecinco 15:00' también acusa el desgaste veraniego con una bajada de 0,9 puntos, mientras 'laSexta noticias 14h' es la única que mejora ligeramente, sumando 0,8 puntos hasta el 7,8%.
La noche amplifica las caídas. 'Telediario 2' pierde 0,7 puntos respecto al martes anterior y se queda en el 13,2%, aunque sigue siendo el informativo nocturno más visto. El descalabro más llamativo es el de 'Informativos Telecinco 21:00', que se desploma 1,6 puntos en siete días (del 8,7% al 7,1%) y cede terreno también frente a 'Antena 3 noticias 2', que con una caída mínima de 0,1 puntos se mantiene estable en el 17,5%. 'laSexta noticias 20h' retrocede 1,0 punto hasta el 6,3%, cerrando una noche en la que prácticamente ningún informativo escapa a la tendencia bajista de la primera semana de agosto.
Telediario matinal175.000 20,7%
Informativo territorial 1903.000 14,7%
Telediario 11.097.000 12,8%
Informativo territorial 21.089.000 12,6%
Telediario 21.005.000 13,2%
Noticias de la mañana165.000 14,4%
Antena 3 noticias 11.904.000 22,1%
Antena 3 noticias 21.345.000 17,5%
Noticias Cuatro 1527.000 7,8%
El desmarque Cuatro 1412.000 4,9%
Noticias Cuatro 2329.000 5,1%
El matinal34.000 5,4%
El matinal106.000 11,9%
El matinal158.000 12,6%
Informativos Telecinco 15:00638.000 7,4%
Informativos Telecinco 21:00542.000 7,1%
laSexta noticias 14h599.000 7,8%
laSexta noticias: Jugones414.000 4,8%
laSexta noticias 20h410.000 6,3%
laSexta noticias: especial326.000 4,4%