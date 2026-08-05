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Audiencias 'En tierra lejana' en Antena 3 y 'Dog House' en La 1 se reparten la noche del martes

AUDIENCIAS MARTES 4 DE AGOSTO

'En tierra lejana' en Antena 3 y 'Dog House' en La 1 se reparten la noche del martes

'Código 10' en Cuatro anota un 7,2% y queda por encima de 'El camino de la verdad' en Telecinco con un 5,9%. Antena 3 lidera el día con un 12,5%.

'En tierra lejana' en Antena 3 y 'Dog House' en La 1 se reparten la noche del martes
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Miércoles 5 Agosto 2026 09:20 (hace 1 hora)

Audiencias Martes 4 de Agosto de 2026

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    12,5%

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Prime time muy igualado entre Antena 3 y La 1. La serie turca 'En tierra lejana' se impone en audiencia media al registrar 710.000 espectadores y un 10,6% de cuota de pantalla, mejorando tres décimas respecto a la semana anterior. Muy cerca se sitúa 'Dog House', que reúne a 659.000 seguidores y firma un 10,7%, aunque pierde dos puntos en comparación con su anterior entrega.

En el duelo entre las cadenas de Mediaset España, Cuatro vuelve a imponerse a Telecinco. El especial "La noche del crimen" de 'Código 10' alcanza un 7,2% de share, mientras que 'El camino de la verdad' se conforma con un 5,9% en la principal cadena del grupo.

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Por detrás, 'Versión españolaen La 2 consigue situarse por delante de la oferta cinematográfica de laSexta. La película "Los miércoles no existen" registra un notable 5,5% de cuota de pantalla y 416.000 televidentes, superando a "Una noche para sobrevivir", que anota un 5,3%.

En el access prime time, la doble entrega de 'Viaje al centro de la tele' vuelve a destacar con un 9,9% y un 11,2% de cuota de pantalla, liderando con claridad la franja frente al resto de ofertas.

Inma Cuesta y William Miller en "Los miércoles no existen"
Inma Cuesta y William Miller en "Los miércoles no existen"

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: clásicos 862.000 9,9%

Viaje al centro de la tele 991.000 11,2%

Dog House659.000 10,7%

La 2

Trivial Pursuit356.000 4,6%

Cifras y letras594.000 6,8%

Versión española 416.000 5,5%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos 673.000 7,7%

En tierra lejana710.000 10,6%

Cuatro

First Dates336.000 4,4%

Viajeros Cuatro 411.000 5,0%

Viajeros Cuatro 495.000 5,7%

Código 10: especial: la noche del crimen394.000 7,2%

Telecinco

First Dates791.000 9,1%

El camino de la verdad381.000 5,9%

laSexta

El intermedio: the very best383.000 4,4%

El taquillazo 317.000 5,3%

Fede y Mika en 'El camino de la verdad'
Fede y Mika en 'El camino de la verdad'

Late night

  • 'Dog House' también destaca en el late night de La 1 con un 11,1%
  • 'En el punto de mira' en Cuatro supera a 'El camino de la verdad en Telecinco
La 1

Dog House264.000 11,1%

La 2

El engaño: la segunda guerra mundial 127.000 3,2%

El engaño: la segunda guerra mundial 70.000 2,8%

Festivales de verano 33.000 1,9%

Antena 3

En tierra lejana228.000 7,6%

Sportium game show84.000 5,0%

Cuatro

En el punto de mira 155.000 6,9%

Sportium game show73.000 4,3%

Telecinco

El camino de la verdad183.000 5,9%

Gran Madrid Show47.000 2,5%

laSexta

Cine 83.000 3,6%

Leocadia y Lorenzo, junto con Martina y Adriano en 'La promesa'
Leocadia y Lorenzo, junto con Martina y Adriano en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

  • 'La promesa' sube y se convierte el mayor share de la tarde de La 1 con un 13,3%
  • 'El verano se mueve' sube y se acerca al 7% en Telecinco
  • 'YAS verano' cae por debajo del 9% en Antena 3
  • 'Malas lenguas' destaca en La 2 con un 9%
La 1

Directo al grano903.000 11,4%

Valle Salvaje698.000 10,2%

La promesa854.000 13,3%

Malas lenguas788.000 12,7%

Aquí la Tierra794.000 11,6%

La 2

Saber y ganar524.000 6,1%

Grandes documentales296.000 3,9%

Mares supremos 312.000 4,0%

Cine 268.000 3,7%

Malas lenguas594.000 9,0%

Carreteras extremas 264.000 4,3%

Jeopardy185.000 2,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.134.000 13,8%

Yas verano587.000 8,7%

Pasapalabra1.196.000 17,7%

Cuatro

Todo es mentira: summer tem437.000 5,7%

Lo sabe no lo sabe350.000 5,5%

Telecinco

El verano se mueve516.000 6,7%

¡De lunes a viernes!496.000 7,6%

¡Allá tú!646.000 9,7%

laSexta

Zapeando525.000 6,5%

Más vale tarde de verano412.000 6,2%

Mañana

La 1

La hora de La 1324.000 18,8%

Mañaneros 360470.000 15,8%

Mañaneros 360866.000 11,4%

La 2

Pueblo de Dios 8.000 1,2%

Arqueomania 13.000 1,4%

Serengueti 3 13.000 1,1%

Rutas increíbles20.000 1,3%

El señor de los bosques 34.000 1,9%

El señor de los bosques 44.000 2,2%

El señor de los bosques 40.000 1,8%

Rutas bizarras 43.000 1,9%

Las rutas dAmbrosio 70.000 2,7%

Curro Jiménez 147.000 4,1%

El cazador101.000 1,7%

El cazador249.000 3,0%

Antena 3

Espejo público verano301.000 12,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 779.000 15,9%

La ruleta de la suerte1.572.000 22,0%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,2%

¡Toma salami! 8.000 0,9%

Alerta cobra 14.000 1,2%

Alerta cobra 31.000 2,0%

Alerta cobra 38.000 1,9%

En boca de todos259.000 8,6%

Telecinco

La mirada crítica208.000 11,4%

Vamos a ver verano258.000 9,5%

El precio justo505.000 8,0%

laSexta

Equipo de investigación 21.000 3,0%

Equipo de investigación 46.000 4,0%

Aruser@s fresh150.000 7,8%

Al rojo vivo239.000 6,8%

Informativos

La sobremesa del martes deja un panorama de retrocesos generalizados respecto al mismo día de hace siete días, con Antena 3 como excepción que aguanta el tipo. 'Antena 3 noticias 1' cede apenas 0,2 puntos (del 22,3% al 22,1%) y mantiene el liderazgo con comodidad, mientras que el gran batacazo lo protagoniza La 1: 'Telediario 1' pierde 1,5 puntos en una semana, pasando del 14,3% al 12,8%, y su edición territorial de tarde cae en paralelo otros 1,8 puntos. 'Informativos Telecinco 15:00' también acusa el desgaste veraniego con una bajada de 0,9 puntos, mientras 'laSexta noticias 14h' es la única que mejora ligeramente, sumando 0,8 puntos hasta el 7,8%.

La noche amplifica las caídas. 'Telediario 2' pierde 0,7 puntos respecto al martes anterior y se queda en el 13,2%, aunque sigue siendo el informativo nocturno más visto. El descalabro más llamativo es el de 'Informativos Telecinco 21:00', que se desploma 1,6 puntos en siete días (del 8,7% al 7,1%) y cede terreno también frente a 'Antena 3 noticias 2', que con una caída mínima de 0,1 puntos se mantiene estable en el 17,5%. 'laSexta noticias 20h' retrocede 1,0 punto hasta el 6,3%, cerrando una noche en la que prácticamente ningún informativo escapa a la tendencia bajista de la primera semana de agosto.

La 1

Telediario matinal175.000 20,7%

Informativo territorial 1903.000 14,7%

Telediario 11.097.000 12,8%

Informativo territorial 21.089.000 12,6%

Telediario 21.005.000 13,2%

Antena 3

Noticias de la mañana165.000 14,4%

Antena 3 noticias 11.904.000 22,1%

Antena 3 noticias 21.345.000 17,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1527.000 7,8%

El desmarque Cuatro 1412.000 4,9%

Noticias Cuatro 2329.000 5,1%

Telecinco

El matinal34.000 5,4%

El matinal106.000 11,9%

El matinal158.000 12,6%

Informativos Telecinco 15:00638.000 7,4%

Informativos Telecinco 21:00542.000 7,1%

laSexta

laSexta noticias 14h599.000 7,8%

laSexta noticias: Jugones414.000 4,8%

laSexta noticias 20h410.000 6,3%

laSexta noticias: especial326.000 4,4%

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