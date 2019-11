Netflix sufre una caída a escala global que ha afectado a millones de usuarios

Netflix se ha caído a nivel mundial dejando a millones de usuarios sin la posibilidad de poder visualizar sus series y películas. Cuando un suscriptor accedía al contenido, aparecía un mensaje de error diciendo que "algo ha fallado". La propia Netflix ha pedido disculpas en su cuenta de Twitter y ha informado que está trabajando para resolver el problema lo antes posible.

El servicio ya ha sido restablecido pero la caída ha afectado a varios países alrededor del mundo. Según Downdetector como recoge El Español, el panel de incidencias de servicios digitales, los principales afectados han sido Bélgica y Países Bajos pero otros lugares como Grecia, España, Francia, Reino Unido o Estados Unidos tampoco podían tener acceso al contenido audiovisual.

Hey everyone. We're sorry for the inconvenience and we're working hard to fix this issue as quickly as possible. Check back here for updates. ????https://t.co/8MV63jP8Ve