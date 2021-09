María Patiño no llega a 'Socialité' por un atasco y Javier de Hoyos toma su relevo in extremis

El domingo 26 de septiembre, la capital de España acogía de nuevo una importante cita para el deporte: la gran Maratón de Madrid 2021. A pesar de que era algo que muchas personas estaban esperando, porque su celebración supone que la situación sanitaria va mejorando por fin, parece ser que una conocida presentadora de televisión no era consciente de que miles de corredores iban a ocupar las calles de la ciudad, provocando cortes en las mismas. Estamos hablando de María Patiño.

La también colaboradora de 'Sálvame' empezó a informar en sus redes sociales de la situación en la que se encontraba, revelando que estaba atrapada en un atasco. "No llego a 'Socialité'. Rescatadme. Hay un maratón en Madrid y me está siendo imposible llegar a mi trabajo. Quiero un helicóptero", escribía la presentadora del formato de La Fábrica de la Tele. Esto ha provocado que Javier de Hoyos, habitual colaborador y pieza fundamental del programa, tomase las riendas de la situación y se pusiese frente a la cámara in extremis.

"Nos hemos encontrado con un maratón en el Paseo del Prado. El deporte es muy sano, pero pretendo llegar a mi puesto de trabajo. Un beso al alcalde y a todos los madrileños. Llevamos recorridos 500 metros y llevamos más de una hora en el coche", decía María Patiño en un vídeo grabado por ella misma, mientras informaba de que había salido de su casa a las 11:15h.

Blanco de las críticas

Finalmente, María Patiño ha conseguido llegar a los estudios de 'Socialité', ocupando su puesto de trabajo. Eso sí, la presentadora lo ha hecho sin pasar ni por maquillaje, ni por peluquería. De hecho, la de 'Sálvame' ha regresado al plató y, tras la insistencia de Hoyos, ha aceptado presentar la emisión del domingo vestida en chándal y tras haberse arreglado mínimamente en el coche. No obstante, decidió cambiarse de ropa en cuanto el programa fue a publicidad.

Si fuera temprano a su trabajo y no una hora antes siendo Madrid...llegaria.. — Yayita (@Yayi153) September 26, 2021

Madruga un poco más. — Xuaco (@Xuaco56) September 26, 2021

Alguien le puede explicar que existe el metro? — ???? (@Sanmart88147177) September 26, 2021

Javier de Hoyos me encantaba como estaba presentando, María Patiño no te podías quedar en el atasco? jajaja #Socialite489 — Aniol Sala (@aniolsp) September 26, 2021

El metro Maria, el metro va por debajo del maratón, también se puede mirar por norma un día antes haber si hay eventos en Madrid, o si no queda madrugar para ir a trabajar... Madrid nunca duerme ???????????? — Beel (@Belen85437060) September 26, 2021

Porque lo de dejar el coche con chófer y coger el metro no lo contempla ¿no?... Eso es de pobres #Socialité490 — Lilailah (@soylilailah) September 26, 2021

MARIA PATIÑO PODIA HABERSE IDO EN EL METRO. PUNTO PELOTA. Que es muy clasista @maria_patino — Javichu Galdeano Brusse ??????????????????????? (@javichu_oficial) September 26, 2021

Vete en bicicleta — rosa rodriguez (@rosarod52619595) September 26, 2021

Tras los mensajes de socorro en redes sociales, ciertos usuarios han cargado contra la presentadora, señalando que podría haberse levantado antes, teniendo en cuenta que la gran Maratón iba a copar ciertas calles de Madrid. "Podría haberse ido en el metro, que es muy clasista", indicaba uno de ellos. "Javier de Hoyos me encantaba cómo estaba presentando. ¿No te podías quedar en el atasco?", se preguntaba otro espectador.