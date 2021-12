Nico Aubert protagoniza el primer edredoning, con Miriam, en 'La isla de las tentaciones'

El acercamiento entre algunos participantes de 'La isla de las tentaciones' y sus solteros ·favoritos" dio un paso más en la sexta entrega, emitida en Telecinco el miércoles 15 de diciembre. Ese fue el caso de Nico Aubert, quien después de haberse negado a acudir al encuentro de Gal·la Mora, compartió varios besos con Miriam antes de terminar con ella en la cama, protagonizando el primer edredoning de la edición. Un episodio que, además, vino seguido por los intentos de conquista de Rosana, otra de las tentadores, todo ello mientras Mora daba también un paso más con Miguel, con quien compartía mucho más que besos bajo las sábanas.

Nico y Miriam mantienen relaciones en 'La isla de las tentaciones'

"Con Miriam quiero seguir avanzando. Tenemos mucha química, la veo que se está pillando y quién sabe si fuera podemos tener una relación", confesaba Aubert, a quien se veía bailando con Rosana, muy pegados, antes de que Josué Bernal se acercara para hablar con el rumano. "Hay que ser listo en las jugadas, hermano. Ahora mismo tienes una cosa asegurada y hay que intentar meter gol por ahí. Pero te estás yendo por la banda, la otra lo está viendo y se está encabronando", le aconsejó su compañero. A pesar del flirteo con Rosana, Miriam no se echó atrás y, de hecho, le quiso dejar claro, tras compartir varios besos, que "yo ni me rayo ni te voy a rayar". Así, ambos se fueron a la habitación de Aubert en medio de la fiesta, donde acabaron manteniendo relaciones bajo las sábanas.

"Me he enterado que Nico y Miriam han intimado y me ha sentado fatal. Pero él no conoce mi faceta leona: soy muy niña buena, pero debajo de las sábanas soy otra persona", aseguraba por su parte Rosana, advirtiendo así que no pensaba rendirse con el rumano. Algo que la soltera dejó clarísimo en cuanto este salió de la habitación: de nuevo, bailó muy pegada a él e incluso trató de besarlo, sin éxito. "No es mi novio, no tengo nada que decir", aseguraba Miriam, ante el enfado de alguna de sus compañeras, algo que también recalcó ante el rumano cuando acudió a hablar con ella sobre lo ocurrido. "Después de lo que ha pasado con Rosana, espero que con Miriam no cambie nada. Yo, por mi parte, no quiero hacerle daño. Estoy un poco confuso, pero estoy tranquilo y contento", manifestaba Aubert, ante las cámaras del programa.

"Manualidades y ya"

Gal·la y Miguel se besan en la cama en 'La isla de las tentaciones'

Mientras Aubert se encontraba entre dos aguas, Mora también daba un paso más con Miguel, con quien terminaba en su cama, compartiendo más que besos. "Tenías una cara de cachonda que no podías. Y él, igual", aseguraba Zoe Mba, a la mañana siguiente, en una conversación con la castellonense. "Cada día un poquito más. No se puede dar todo de golpe, porque entonces, se acaba. Y no se tiene que acabar", manifestaba Mora, ante lo que la barcelonesa apuntó a que solo habían protagonizado "manualidades y ya", recibiendo un asentimiento por parte de su compañera.

"Como me pone Miguel, no me pone Nico", aseguraba incluso la pareja de Aubert quien, ante las cámaras, confesó que "al principio, fue todo muy tranquilito, dos besos y ya. Pero conforme iba pasando el rato, nos iba apeteciendo más. No sé, es que fluye tan bien todo...". Una situación muy similar a la que vivió Rosario Cerdán la misma noche, en la que también durmió junto a Suso "por primera vez". "Tenía ganas de ir más allá, pero de momento, no", explicó la valenciana, tras lo cual matizaba que "ha habido tocamientos, pero no ñiqui-ñiqui".