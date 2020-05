Nicolas Cage interpretará a Joe Exotic en una serie sobre la historia de 'Tiger King'

'Tiger King' se ha convertido en el fenómeno de Netflix durante la crisis del coronavirus. La serie documental es el segundo contenido más visto de la plataforma en el primer trimestre de 2020 con 64 millones de usuarios, según informa la compañía. Un éxito que convierte a este título revelación de la temporada en una jugosa historia para seguir explotando con una ficción.

Joe Exotic y Nicolas Cage

Según avanza Variety, CBS Studios e Imagine producirán un biopic de Joe Exotic que narrará sus orígenes hasta convertirse en el personaje que vemos en 'Tiger King'. Dan Lagana, showrunner de 'American Vandal', se encargará del guion del piloto que estará basado en un artículo del Texas Monthly, titulado "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild", y no tanto en el documental de Netflix. La ficción, que contará con ocho episodios, todavía no tiene cadena o plataforma para su distribución.

Eso sí, el proyecto ya ha encontrado a su protagonista. El actor Nicolas Cage será el encargado de caracterizarse para meterse en la piel del excéntrico Joe Exotic. Pero no será el único que entre en el universo de 'Rey Tigre'. Kate McKinnon protagonizará otra ficción sobre la vida de Carole Baskin, la archienemiga de Joe Exotic.

El fenómeno 'Tiger King'

Aunque 'Tiger King' llegó sin un gran campaña promocional, el documental consiguió ser un éxito viral en cuestión de horas. Como ocurrió con 'A los gatos, ni tocarlos: Un asesino en Internet', Netflix logró captar la atención de los espectadores sin publicidad, únicamente recurriendo al boca a boca en redes sociales. Un fenómeno que hacía presagiar que su historia seguiría explotándose de algún modo. Por el momento, ya hay dos proyectos en marcha, ¿veremos un tercero?