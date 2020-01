¿Quién es Luka Magnotta?: La historia real del protagonista del documental 'A los gatos, ni tocarlos'

Si no has visto el documental 'A los gatos, ni tocarlos: Un asesino en Internet' (Don't F**k with Cats: Hunting An Internet Killer), seguro que has escuchado hablar de él. Desde su estreno el 18 de diciembre de 2019 en Netflix, se ha convertido en el nuevo fenómeno viral de la plataforma de pago. Como la propia miniserie explica, la red tiene su lado oscuro donde encontramos violencia o peleas, pero existe una regla no escrita que todos conocen: no te metas con los gatos. Y, precisamente, la violación de esa regla es el punto de partida de este true crime.

Actor porno gay y escort

Un impactante vídeo publicado en Internet, donde un hombre asfixia a dos gatitos, moviliza a un gran grupo de internautas amantes de los animales que quiere justicia. Así arranca la búsqueda del responsable de este sobrecogedor vídeo viral. Tras intentar localizarle a través de las pocas pistas que descubrieron, reciben un nombre: Luka Rocco Magnotta. Un aspirante a actor y modelo que acabó asesinando y descuartizando al joven Lin Jun y, posteriormente, publicándolo en la red. Tal y como muestra el documental, el criminal fue condenado a cadena perpetua. Pero,

Luka Magnotta fue actor porno gay

Eric Clinton Kirk Newman, nombre inicial de Magnotta, nació el 4 de julio de 1982 en Ontario (Canadá). Tras vivir con sus padres y sus dos hermanos, tuvo que mudarse con su abuela cuando su padre fue diagnosticado con esquizofrenia. Desde pequeño, sintió una enorme pasión por el cine y quiso convertirse en una estrella mediática. Así, con tan solo 16 años, en 2003 se independizó en Toronto para intentar triunfar como actor y modelo, cambiando el nombre de Eric Clinton por Luka Rocco Magnotta. Aunque realizó varias audiciones, no logró destacar en la complicada industria del show business.

Fue entonces cuando comenzó a trabajar como escort masculino, stripper y debutó como actor porno gay en varias películas de bajo presupuesto. Luka Magnotta estaba dispuesto a convertirse en una celebrity a cualquier precio. El canadiense creó más de 70 páginas de Facebook y 20 webs dedicadas a él, intentando simular que habían sido ideadas por sus supuestos fans. En 2007, se rumorea que mantenía una relación sentimental con la asesina Karla Homolka, pero él lo desmiente en una entrevista concedida a Toronto Sun.

Numerosos delitos

Luka Magnotta

Pero las infracciones de la ley no comenzaron con los hechos que narra el documental de Netflix, años antes ya había cometido diferentes delitos. En 2004, fue detenido por una docena de acusaciones, como fraude o agresión sexual. El joven fue condenado a doce meses de libertad condicional a causa de estos delitos.

El resto de su historia ya es popularmente conocida gracias, en parte, al documental 'A los gatos, ni tocarlos: Un asesino en Internet'. Tras publicar varias grabaciones asesinando a gatos, Magnotta mostró a los internautas cómo descuartizaba al joven chino Justin Lin en el vídeo "1 lunático, 1 picahielo". Después de huir del país, fue detenido el 4 de junio de 2019 en un cibercafé de Berlín (Alemania) mientras buscaba noticias sobre él mismo.

Cadena perpetua y boda en la cárcel

Luka Magnotta

Finalmente, fue declarado culpable de cinco cargos, siendo condenado a cadena perpetua por el asesinato, descuartizamiento y canibalismo de Lin. Actualmente, cumple condena en la prisión de Sept-Illes (Quebec, Canadá), situada a más de 800 kilómetros de Montreal, donde se ha casado con Anthony Jolín y recibe continuos regalos de sus seguidores. Todavía sigue negando todos los cargos.