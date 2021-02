Nintendo canceló la serie de "The Legend of Zelda" por las filtraciones

Puede que muchos no lo recuerden, pero hace más de cinco años se publicó que Netflix estaba trabajando en una adaptación televisiva de acción real de "The Legend of Zelda", la popular franquicia de videojuegos de Nintendo. En su momento incluso se habló de que el responsable de la adaptación de "Castlevania" se iba a encargar del proyecto, y el propio Ali Shankar lo llegó a confirmar en sus redes sociales. Sin embargo, desde entonces, no se había vuelto a saber nada más sobre ello, y ahora conocemos la razón.

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild"

Durante una entrevista para el canal de YouTube "The Serf Times", el cómico Adam Conover, artífice de 'Adams Ruins Everything', desveló que hace un tiempo trabajó en un proyecto secreto de animación de plastilina basado en la saga de videojuegos de Nintendo "Star Fox" que se canceló después de que The Wall Street Journal filtrase la noticia sobre la serie de "The Legend of Zelda".

"Un mes después, de repente, hubo informes de que Netflix ya no iba a hacer la serie de "The Legend of Zelda", dice Conover. "Y pensé '¿qué ha pasado?' Después escuché de mi jefe que no seguiríamos haciendo "Star Fox". Yo en plan '¿qué ha pasado?' y él me dijo: 'alguien en Netflix filtró lo de "The Legend of Zelda", se suponía que no debían hablar de ello y Nintendo se asustó... y lo cancelaron todo".

Cuesta creer que la compañía nipona decidiera cancelar fulminantemente todos los proyectos de adaptación que tenía en marcha, que al parecer eran unos cuantos, simplemente porque se filtrase a la prensa. Y si, como parece, formaba parte de una estrategia mayor en la que llevaban tiempo trabajando, aún se entiende menos porque en muchas ocasiones son los mismos responsables de los proyectos los que filtran ese tipo de noticias para conseguir promocionar el producto.

Una posible explicación

A falta de más información, todo parece indicar que alguien de dentro del proyecto o muy cercano a él por parte de Netflix filtró la noticia a sabiendas de que se trataba de algo que Nintendo quería mantener en secreto por las razones que fuese. Desde Netflix seguramente pensaron que, una vez que se supiese, no pasaría nada, y ni se les pasó por la mente que los japoneses cortarían por lo sano.

No obstante, no hay que perder la esperanza. Si a Nintendo le sale bien la jugada de la película de animación de Mario Bros., no sería de extrañar que retomase alguno de esos proyectos interrumpidos abruptamente, y uno de ellos podría ser el de "The Leyend of Zelda", que sigue siendo una de sus franquicias más populares casi treinta y cinco años después de su lanzamiento. Eso sí, seguramente no será con Netflix.