Por Sandra Alcaide Barrón |

Hace unos días 'No somos nadie' informaba mediante Marta Riesco sobre una nueva polémica alrededor de Lucas González, de Andy y Lucas. La reportera recogía el testimonio del exproductor del dúo musical en el que hablaba sobre deslealtades y traiciones que habían hecho que el cantante hubiera "destrozado su vida".

Uno de los principales motivos es la supuesta infidelidad de MarÍa José, anterior pareja del productor, con Lucas, su marido en la actualidad. Tras las recientes informaciones del programa, el cantante y su pareja mandaban un burofax solicitando puntualizar y rectificar algunas de sus informaciones. "Esta mañana este programa ha recibido un burofax de Lucas y de MarÍa José, que es su pareja y que anteriormente fue pareja de Álvaro", anunciaba María Patiño.

Lucas, del dúo Andy y Lucas, en 'Me quedo conmigo'

"Marta Riesco ha dado a conocer un problema de deslealtad, una serie de situaciones bastante graves (...) Lucas y María José están muy nerviosos y a raíz de ese nerviosismo han querido mandar un burofax para puntualizar una serie de informaciones", continuaba. Tras esto, la presentadora leía el contenido del documento de ambos hacia el programa: "Solicitan que rectifiquemos una información que se dio el lunes en este programa. Uno, insisten en que no ha habido agresión por parte de Lucas al supuesto productor porque su profesión es técnico de electrodomésticos, no existe denuncia de este señor al representado, así como parte de lesión alguno".

Marta Riesco dando la información sobre el exproductor de Andy y Lucas en 'No somos nadie'

La llamada en directo del exproductor de Andy y Lucas

en su domicilio en actitud íntima y no es cierto que los representados cometieran el delito de detención ilegal.al grupo Andy y Lucas, pues", finalizaba la presentadora.

Previamente a la lectura de María Patiño del contenido del burofax, el programa conseguía que Álvaro, el supuesto exproductor del dúo musical, conectará en directo con 'No somos nadie' para seguir corroborando su versión y agradecer el apoyo de Marta Riesco y el resto de los colaboradores del programa: "Estábamos limpiando la piscina y en ese momento fue cuando la expareja de él se hartó por lo que se hartó con la que era mi pareja. Ya ahí se montó un tinglado (...) A la siguiente semana fue ya cuando se rompió todo. Me encerraron en la habitación Lucas y MarÍa José y ellos se fueron", relataba.