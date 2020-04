Noemí Galera repasa las 'Burradas' de su vida: "Llevaba casada 15 años y en 15 días lo dejé por Arnau"

La productora de televisión Gestmusic está aprovechando los días de parón televisivo para alegrar la cuarentena a la gente que se encuentra en sus casas. Así, ha decidido sacar del cajón aquellos proyectos que nunca recibieron el interés suficiente de una cadena. El primero de ellos ha sido 'Burradas', un programa de entrevistas que habría presentado Àngel Llàcer. Al más puro estilo 'Mi casa es la tuya', partía de la idea de que el actor recibiese a diferentes invitados y, paseando a lomos de un burro, compartiesen confidencias sobre las grandes "burradas" de sus vidas.

Noemí Galera fue la elegida para grabar el programa piloto que ya está disponible en el canal de YouTube de Gestmusic. Aprovechando su complicidad con Llàcer, con el que ha trabajado en programas como ' Operación Triunfo ', se abrió en canal y no tuvo reparo a la hora de introducirse en terreno amoroso. "", reconoció, señalando que "".

'Burradas', un programa de entrevistas que nunca fue estrenado

Noemí se encuentra felizmente casada en la actualidad con Arnau Vilà, al que podemos ver cada viernes en 'Tu cara me suena', pero los comienzos no fueron fáciles. "Conocí a mi actual pareja, Arnau, cuando llevaba 15 años casada con otro hombre. Y en 15 días me lié la manta a la cabeza y dije 'hasta aquí'", confiesa a Llàcer en el piloto. "En aquel momento todo mi entorno pensaba que era una locura", si bien está convencida de que "uno tiene que arriesgarse para ser feliz" y considera que ese día tomó "la mejor decisión de mi vida".

Han pasado diez años y la pareja sigue felizmente enamorada y ha tenido dos hijos. "Siempre pensé que no tendría hijos porque yo tuve a mi hija con 43 años", confiesa la Directora de Casting, que también recapacita sobre la maternidad. "Arnau tiene mucha mano con los niños, yo lo intento", admite, demostrando gran autoexigencia hasta en la educación de sus hijos. "Me gustaría que mis hijos no pensaran cuando sean mayores que yo les he dedicado poco tiempo", reconoce.

Curro Jiménez, su amor platónico

Siguiendo con la temática romántica, Noemí recuerda que sintió su despertar sexual desde bien pequeña y gracias a la televisión. Su primer amor fue nada más y nada menos que el Curro Jiménez al que daba vida Sancho Gracia. "Oía la sintonía desde mi cama, me levantaba e iba a la esquinita del comedor de casa de mis abuelos para ver el inicio de 'Curro Jiménez'... impresionante", recuerda, matizando que "la voz de Sancho Gracia era lo más sexy del mundo mundial". "Siempre me han gustado los hombres mayores y he acabado con uno más joven", bromea.

En un envidiable marco rural, especialmente en los días en que nos encontramos, la pareja de amigos pasea, hace una barbacoa y termina tirándose en tirolina para cumplir una de las burradas pendientes de la protagonista del piloto. Noemí supera así sus miedos, aunque confiesa que hay otro para el que no está preparada. "Tengo miedo a las ausencias, a la muerte. No a la mía... sino a la de alguien de mi familia. La de mi madre", comparte, admitiendo que no se encuentra preparada para ese momento.