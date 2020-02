Noemí Salazar comparte su preocupación por la tricotilomanía de su hija: "Se tira del pelo compulsivamente"

Algo más de dos meses después de que concluyera 'GH VIP 7', Noemí Salazar se ha lanzado a compartir algo más que instantáneas de su vida con sus seguidores de Instagram. La cuarta finalista del reality decidió publicar varios stories en su cuenta personal en la red social para hablar de un tema tan serio como delicado: la tricotilomanía que sufre su pequeña Noemí, de cinco años de edad.

Noemí Salazar en el Debate Final de 'GH VIP 7'

Los afectados por dicho trastorno tienden a mantener un comportamiento compulsivo e irresistible por el que se tiran del pelo o del vello hasta arrancárselo, algo que explicó la propia Salazar. "Vengo a comentar un tema que probablemente mucha gente lo esté sufriendo y quiero ayudar", declaró Noemí, antes de desvelar que "mi niña tiene el problema de la tricotilomanía, es decir, se tira del pelo de forma compulsiva y se lo arranca". "Lleva haciéndolo desde que era bebé pero, ahora, como es más mayor y le he explicado las cosas, parece que lo ha entendido y ha dejado de hacerlo", confesó la exconcursante de 'GH VIP 7'.

"Lo hace cuando está relajada, de manera inconsciente cuando está dormida. Aunque ahora lo haga menos, el problema es que de tanto tirarse del pelo se le ha quedado muy débil", explicó Noemí, quien compartió el hecho de que iban a iniciar un tratamiento "completamente natural en la peluquería", ante el que se mostraba muy optimista. "La he llevado ya a un psicólogo infantil, es conveniente hacerlo, pero a mí no me ha funcionado mucho", confesó la exconcursante de 'GH VIP 7', antes de matizar que, "a fin de cuentas es una niña y no entiende lo que le ha dicho el psicólogo".

"Sufro en muchas ocasiones por el tema"

"La niña lo pasa muy mal en el colegio, porque las otras niñas tenían más pelo", relató Salazar, después de señalar que incluso ella misma "sufro en muchas ocasiones por el tema". "Mi hija es muy rara porque nunca quiere ir a la peluquería y se pone siempre a chillar, a llorar, pero la he ido concienciado. Estoy muy contenta porque tengo muchas expectativas con el tratamiento", declaró Noemí, quien mostró a su hija en un story posterior, en el que la pequeña se mostró tan entusiasmada como relajada. "Me van a dejar el pelo largo", desveló la hija de Salazar, antes de entrar en la peluquería.