Nova adelanta 'Elif' para competir con 'Kara Sevda' y dobla la exitosa 'Fugitiva'

La batalla por el liderazgo de la ficción turca no cesa en nuestro país. Pese a ello, por ahora hay una clara vencedora en esta lucha: Nova. La estrategia de programación y promoción de la cadena temática y los productos turcos elegidos por Atresmedia la han llevado a triunfar. 'Elif', 'Hercai' y 'Fugitiva' destacan en sus respectivas franjas de emisión; una apuesta turca exitosa que se complementa con las ficciones latinas 'Doña Bárbara' y 'Cuando me enamoro', que ya se han convertido también en grandes éxitos en la temática de Atresmedia.

Protagonistas de 'Elif' y 'Fugitiva'

Algo que no está sucediendo de igual forma en Divinity y es que si meses atrás Can Yaman se convirtió en un auténtico fenómeno en nuestro país y la ficción turca funcionaba especialmente bien en la temática de Mediaset, ahora sus responsables han tenido que trasladar las series 'Inadina Ask: Amor obstinado', 'Amar Es Primavera: Cherry Season' y 'Sühan: Venganza y amor' a la franja matinal tras sus discretos datos de audiencia en las tardes. Pese a ello, estos siguen en su empeño de seguir despuntando con las series turcas y por ello Divinity volverá a emitir 'Kara Sevda (Amor eterno)' y 'Erkenci Kus: Pájaro soñador', sus dos grandes éxitos, este verano.

Así queda la parrilla de Nova

Desde el lunes 29 de junio, 'Kara Sevda' se emitirá diariamente a las 15h00, dando paso después a 'Erkenci Kus' a las 16h55. Una nueva apuesta que ha tenido respuesta inmediata por parte de Nova. La cadena de Atresmedia ha decidido adelantar 20 minutos la emisión de 'Elif', que ahora pasará a emitirse diariamente a las 15h. El objetivo parece claro: intentar que su audiencia no se enganche de nuevo a las ficciones de Divinity y así mantener la alta cifra de espectadores que promedia cada tarde. 'Elif' dará paso después a 'Doña Bárbara' (16h15), 'Cuando me enamoro' (17h45), 'Mi corazón insiste' (18h25), 'Que te perdone Dios... yo no' (19h30), 'Amor de contrabando' (20h00) y 'Fugitiva' (21h50).

Doble episodio de 'Fugitiva'

Pero este no es el único cambio que los espectadores de Nova notarán en la programación el lunes 29 de junio. Ese día y el martes 30, la cadena apostará por doble episodio de 'Fugitiva'. De esta forma, la ficción ocupará todo el prime time de la cadena temática. Una decisión que no sorprende teniendo en cuenta el gran éxito de audiencia de la misma y es que la ficción es ya una de las apuestas turcas más vistas de toda la historia de Nova, logra ser la emisión más vista de la TDT casi a diario y se ha convertido en un producto intratable ya que pocas apuestas han conseguido hacerle sombra y superarle en su franja de emisión.