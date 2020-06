'Erkenci Kus' y 'Kara Sevda' regresan el 29 de junio a Divinity, que adquiere una nueva comedia turca

Divinity volverá a hablar en turco por las tardes. Tras desterrar 'Inadina Ask: Amor obstinado', 'Amar Es Primavera: Cherry Season' y 'Sühan: Venganza y amor' a la franja matinal a causa de sus discretos datos de audiencia, la cadena de Mediaset recurrirá a dos de sus productos de mayor éxito para revitalizar el interés del público en su oferta turca. Nos referimos a 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' y 'Kara Sevda (Amor eterno)', las ficciones que marcaron un antes y un después en el canal temático, y que ahora regresarán como sus principales bazas para animar el verano a los espectadores.

Este retorno había sido confirmado hace dos semanas, pero la duda que finalmente se ha resuelto es la relativa al horario de emisión. Como ha desvelado Divinity a través de Twitter, esta dupla turca volverá a la televisión española el lunes 29 de junio a partir de las 15:00. Por lo tanto, Mediaset ha confiado de nuevo en los romances del otro lado del Mediterráneo y en el indudable gancho de Can Yaman, que se ha convertido en un icono de la cadena, para que la sobremesa de Divinity esté definida de nuevo por por triunfos contrastados.

La pasión se mantiene

A pesar del varapalo sufrido en las audiencias y el movimiento de las tres telenovelas mencionadas anteriormente a la mañana, Divinity no se rinde con las apuestas turcas. Tanto es así que, según el portal Series Turcas España, Mediaset se ha hecho con los derechos de 'Afili Ask', una reciente comedia romántica, para incorporarla a la parrilla de Divinity en el futuro. Esta producción de ARC Film emitida originalmente por Kanal D narra la historia de Ayse (Burcu Özberk), una joven que se ve forzada a casarse con el mujeriego Kerem (Caglar Ertugrul).

Esta adquisición no implica que Divinity se vaya a obcecar con el fenómeno turco, ya que en su catálogo de compras cuentan también con 'Love in Chains', un drama romántico producido en Ucrania. Así lo confirmaba Ángel López Armendáriz, director de Selección de Producción Ajena de Mediaset España, a ttvnews, reafirmando un discurso aperturista de cara al futuro: "Estamos viendo productos indios, orientales... Estamos abiertos a cualquier producto que pueda funcionar en un momento dado. Incluso a hacer experimentos, a probar cosas de las que no estamos muy convencidos pero que sabemos que si funciona puede ser una puerta interesante."