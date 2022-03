La primera vez que se asomaron a la pequeña pantalla sorprendieron a los espectadores; por eso, el equipo Kardashian - Jenner está listo para volver a dar que hablar. Kim, Kourtney, Khloé y Kris regresan para descubrir a los fans de 'Keeping Up with the Kardashians' que no son solo unas caras bonitas. Las estrellas de los realities quieren demostrar lo profesionales que son y que están en la posición que ostentan por su duro trabajo como "empresarias".

Kim Kardashian

Tras su anterior show televisivo donde se mostraba la vida de las influencers, llega este nuevo formato que gira en exclusiva a su alrededor. Todo espectador de 'Las Kardashian' debe tener fijado el 14 de abril para no perderse el estreno de estas nuevas aventuras. De hecho, esta "familia mediática" concedió una entrevista a la revista Variety, donde confirmaron de qué trataría esta aventura.

Este nuevo reality, por tanto, solo mostrará la faceta más trabajadora y de "chica business" del clan Kardashian. Un formato de corte documental que se espera que la audiencia acoja con ganas, pues lo último que vimos en pantalla parecía ser una despedida en toda regla. El espacio de Hulu en Disney+ firmó con la familia mediática un total de 2 temporadas de 40 episodios, que tendrán una duración estimada de unos 45 minutos, y donde los acontecimientos estarán más próximos al presente.

Los dramas no desaparecen

La familia Kardashian tendrá una ausencia notable durante su emisión: Kanye West, pues cabe recordar que se separó de Kim. El cantante solo aparece en el primer episodio y su propia exmujer quiso confirmar que no hablará mucho del divorcio durante el desarrollo del programa: "Creo que lo mejor es manejar todo esto en privado. [...] No creo que jamás hable mal del padre de mis hijos en el programa", confirmaba a la publicación.

Por otro lado, los momentos de drama también tienen un hueco reservado, entre ellos, el punto en el que está la relación entre el jugador de baloncesto Tristan Thompson y Khloé Kardashian. Una pareja que se vio envuelta en un escándalo sin precedentes por la relación del jugador de la NBA con otra mujer mientras estaba con la influencer.

"Ojalá nunca hubiera tenido que hablar públicamente", sentenció. Supuestamente, habría tenido su tercer hijo con esta mujer, provocando que la relación se tambaleara más que nunca. Hasta donde se sabe, ambos siguen juntos al lado de su hija pequeña True, lo que indicaría una posible reconciliación de la pareja.