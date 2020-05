Encarni Manfredi ataca a Marta López en 'Socialité': "Es una mentirosa, se cree la Kardashian de España"

Encarni Manfredi se hizo famosa en 2002, cuando se convirtió en la reina de los debates defendiendo a capa y espada a su hija, Patricia Ledesma, concursante de 'GH 3' reality. Aunque la relación que Patricia y Kiko Hernández, actual colaborador de 'Sálvame', no llegó a buen puerto, Encarni siguió visitando los platós de televisión de forma asidua, cayendo de polémica en polémica. En 2006, el perro de Marta López le mordió la cara y desde entonces guardan una dura rivalidad.

Encarni Manfredi, contra Marta López

Este sábado 9 de mayo, Encarni reapareció en 'Socialité' para recordar su agria enemistad con Marta, ahora de actualidad por la viral infidelidad de Alfonso Merlos con Alexia Rivas, reportera del programa que presenta María Patiño. "Dudo mucho de que estuviera con Merlos, es una mentirosa", ha atizado Manfredi sin pelos en la lengua, convencida de que Marta López es "una manipuladora, por su forma de actuar. Se cree la Kardashian de España", ha añadido.

"Todas las mentiras que ha dicho, ella tenía una relación de voy y vengo, eso del matrimonio no me lo creo", ha explicado la que tiempo atrás fue su amiga, recordando un problema económico que terminó por distanciarlas por completo: "Conseguí embargarle y cobrar todo lo que me debía", ha asegurado. Además, ha soltado una pulla sobre el "Merlos Place", apuntando que Marta habría tenido un amante que, supuestamente, habría participado en 'GH VIP': "Marta debería darme las gracias por mi silencio", ha dejado caer sin dar nombres.

"La misma sinvergüenza"

Entre lágrimas, Manfredi ha asegurado que lo pasó muy mal cuando se rompió su amistad con Marta López. "La veo ahora con el tema Merlos y veo lo que ya vi hace tiempo. Con el mismo descaro y la misma sinvergüenza, el mismo modus operandi. Atacar a alguien que amaba tanto no lo puedo entender", ha reflexionado sobre la polémica que acapara la atención de la prensa rosa en las últimas semanas.