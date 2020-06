El objetivo de Oriana en 'La casa fuerte': "Busca provocar a Fani para que le pegue y la echen"

Desde el minuto 1 de 'La casa fuerte', Oriana Marzoli ya se convirtió en la concursante más polémica de todos. No es el primer reality de la venezolana, quien ha vivido la experiencia de muchos similares a este al otro lado del charco. Sin embargo, nunca se la había visto tanto tiempo en uno en España, por lo que sus actitudes, críticas y provocaciones están siendo muy comentados en los diferentes espacios de Mediaset.

Pelea entre Oriana Marzoli y Fani Carbajo en 'La casa fuerte'

'Viva la vida' se ha hecho eco de estas, lo que ha llevado a Ylenia a compartir una información proveniente de Rafa Mora, amigo de Oriana hasta su entrada en 'La casa fuerte'. "Su objetivo principal era provocar a Fani hasta que le pegara y la echaran del reality, cosa que ha hecho en todos los realities de Chile. Es su modus operandi: Te voy a provocar hasta que me tengas que pegar", explicaba la ex gran hermana.

"Creo que eso no está justificado bajo ningún concepto", aseguraba con dureza Ylenia. "No se puede permitir que vayas buscando que la gente te dé hostias porque si lo buscas al final lo vas a encontrar". Tony Spina, expareja de Oriana, salía en su defensa negando que ese fuera su comportamiento habitual en los realities: "Hay que ver qué credibilidad tiene Rafa Mora, que se hacía su amigo y la está vendiendo". Ylenia reafirmaba la credibilidad del colaborador de 'Sálvame', asegurando que la primera en venderlo fue ella al criticar a Macarena. "Oriana es una provocadora, pero de ahí a decir que quiere provocar que le pegue para que la echen, eso ya no", comentaba Spina. "¿Ella provoca? Sí. ¿Pero también te puedes encontrar a alguien que se le va de las manos y no sabe gestionarlo? También".

Secundando la afirmación de Ylenia

Rafa Mora e Ylenia no son los únicos que defienden que las intenciones de Oriana son esas. 'Viva la vida' le ha preguntado a examigos suyos como Aless Gibaja, Samira y Lola Ortiz y todos coinciden en que la concursante de 'La casa fuerte' mantiene siempre ese modus operandi. "Ella provoca para que le peguen. Es una táctica suya. Te enerva y te saca de quicio para que tú llegues a agredirla", comenta Gibaja.