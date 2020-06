Oriana Marzoli, acusada por Fani de ser escort y cobrar 2.000 euros por noche

La tensión entre Oriana Marzoli y Fani Carbajo no hace más que aumentar en 'La casa fuerte'. La influencer ha protagonizado infinidad de broncas con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' en las que no ha dudado en descalificarla por su físico, tal y como esta explicó en la tercera gala del reality emitida en Telecinco. "Todo el día está insultándome (...) me llama cara de caballo (...) celulítica y gorda", afirmó Carbajo, completamente indignada, mientras Marzoli no dudaba entonces en cargar contra ella y explicar la verdadera razón por la que entre ambas hay tanta tensión en los últimos días.

Oriana Marzoli en 'La casa fuerte'

"Tú has dicho que yo trabajo en la noche (...) y que cuente de dónde saco el dinero con el que vivo", afirmó Oriana, quien considera que es algo sin importancia el "que te diga que tienes celulitis comparado con que digas que estoy en una agencia de escorts". Mientras Fani negó haber utilizado esa palabra pero reconoció que le había pedido perdón por dar a entender que había ejercido la prostitución, Leticia Sabater no dudó en ponerse de lado de Marzoli y contar lo que, según ella, había sucedido realmente. "Sí, la has llamado prostituta y dijiste cobraba 2.000 euros la noche", afirmó tajante la artífice de "La Salchipapa".

Sabater cree que "no te acuerdas porque cuando discutes se te va la pinza", pero sí se reafirmó en que esas palabras habían salido de la boca de Fani, aunque esta quisiese negarlo. Jorge Javier Vázquez no quiso entrar demasiado en esta polémica y les pidió a todas las participantes que rebajasen el tono de la discusión. "Esto no puede ir más para arriba, a partir de ahora debería ir para abajo", dijo Vázquez, mientras en plató la madre de Oriana exigía a la organización que Carbajo pidiese disculpas públicas a su hija y rectificase en cuanto a las acusaciones de ser prostituta de lujo se refiere.

Su madre lo aclara

Días atrás, Cristina Marzoli, la madre de Oriana, ya acudió a 'Sálvame limón' para aclarar públicamente cuales son los trabajos que su hija ha realizado para poder mantener el alto nivel de vida que tiene tras las insinuaciones de Carbajo. Esta contó que además de haber participado en realitys españoles ('Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes') y chilenos ('¿Volverías con tu ex'? y 'Amor a prueba'), gran parte de sus ingresos los recibe en redes sociales. "Está a punto de llegar a los dos millones de seguidores (...) trabaja su Instagram muy bien, es muy profesional y gracias a esto ha hecho muchas promociones por las cuales le pagan muy bien", afirmó esta, dejando muy claro que "básicamente eso es de lo que vive". Además, explicó que es algo que tiene muy claro ya que ella misma se encarga de gestionar los ingresos de su hija.