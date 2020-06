'La casa fuerte': El zasca de Jorge Javier Vázquez a Oriana Marzoli tras perder el asalto

Los participantes de 'La casa fuerte' se enfrentaron este jueves 18 de junio a su primer "Asalto" y es que a diferencia de otros realitys, en este no hay expulsiones semanales. En el espacio que produce Bulldog TV para Telecinco, cada jueves una pareja de "Residentes" se enfrenta a una de "Asaltantes" y es la audiencia la que decide si los primeros se mantienen en su habitación con su caja fuerte o los segundos ocupan su puesto y por tanto le arrebatan su preciado dinero. En este caso, Maite Galdeano y Cristian Suescun se enfrentaron en duelo a Oriana Marzoli e Iván González y resultaron vencedores del mismo gracias al apoyo del público.

Oriana Marzoli e Iván González en 'La casa fuerte'

Oriana Marzoli e Iván González en 'La casa fuerte'[/cimg]

De esta forma, los de Pamplona se mantienen en su habitación mientras que Oriana e Iván deberán seguir viviendo en el jardín. La exconductora de autobuses se mostró especialmente ilusionada por la salvación y no dudó en agradecer a la audiencia el apoyo con sus votos, al igual que su hijo Cristian, que también se mostró feliz ante la decisión de la audiencia. Algo que no sucedió con Oriana, que no estaba demasiado contenta de seguir siendo "asaltante" una semana más. Por ello, Jorge Javier Vázquez no dudó en aprovechar la ocasión para reírse con ella de lo mismo: "¡Qué fuerte tía! Otra semana más te quedas viviendo en el exterior. La gente ha preferido a Maite antes que a ti", afirmó el catalán.

El zasca de Oriana a sus "haters"

Entonces, Oriana aprovechó la ocasión para recordarle "a los que decían que supuestamente no iba a aguantar" que lleva ya una semana en el programa y no lo ha abandonado todavía, y fue entonces cuando Jorge Javier reveló el presunto secreto de Marzoli para continuar en un programa de telerrealidad como este. "Yo sé cuál es la cosa que tiene que haber para que te quedes en un reality: si follas, te quedas", afirmó entre carcajadas el presentador, haciendo referencia a que en los espacios en Chile en los que Oriana tenía pareja no abandonó y en España, al verse sola en un programa sí decidió dejarlos. Por su parte, Marzoli, también entre risas, confirmó la teoría mientras Iván González defendió también su papel: "Depende con quién lo haces (...) yo voy a seguir poniendo empeño".

Iván confiesa empezar a enamorarse de Oriana

Y es que la relación entre ambos, además de sexual, está convirtiéndose también en algo sentimental; se está forjando un vínculo cada vez más fuerte. En apenas una semana, ambos han iniciado una relación que sin duda parece que se va a ir consolidando con el paso del tiempo en el programa. "Cuando entré el primer día no sentía nada por Oriana porque la conocía de cuatro días, no significaba nada (...) pero aquí es cierto que te la encuentras en cualquier esquina aunque discutas (...) y no puedo negar que cada día que pasa, me gusta más y siento algo por ella", confesó el chico en directo ante una Oriana pletórica, que también dejó claro que siente lo mismo por él y que está plenamente ilusionada de lo que pueda suceder a partir de ahora en el reality.