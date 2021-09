Olga Moreno opina del comportamiento de Rocío Carrasco: "No entiendo a esta mujer"

Pese a que Olga Moreno se proclamó ganadora de 'Supervivientes 2021' hace ya unos meses, sus declaraciones siguen siendo de lo más buscado, y eso que hasta dentro de unas semanas no se prevé el estreno de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco. No obstante, cualquier comentario de la sevillana hacia la exmujer de su marido sirve para ir desentrañando qué opina de esta.

Olga Moreno

Como consecuencia de unas supuestas palabras de Moreno hacia Marta López en presencia de Lara Sajén, 'Ya es mediodía' ha hablado con Evelyn, una amiga de la andaluza, que ha arrojado luz sobre lo que esta también dijo de Carrasco en dicha conversación. "Mi opinión fue que, después de todo lo que había hecho, hacer un documental ahora de la familia, pues no sé... Que no lo veía bien", relataba Evelyn sobre lo que se dijo en aquella mesa en una presunta intimidad.

"Olga en ningún momento dijo nada porque ella se encuentra un poco en shock con todo esto cuando ha salido, pero no quiere ni verlo ni quiere saber nada y, como le hace daño, nosotras ni sacamos el tema. Olga se sorprende porque es verdad que dice: 'Yo no entiendo a esta mujer'", expresaba Evelyn, desvelando mínimamente cuál es la opinión de Olga Moreno sobre la hija de Rocío Jurado. "Es un tema que a ella le duele, le hace daño y no le lleva a nada", defendía Marta López a su amiga y compañera de concurso, negando que la mujer de Antonio David Flores hubiera hablado de Carrasco de no estar presentes las cámaras de 'Viva la vida'.

La supuesta rajada sobre Marta López

La amistad de Marta López y Olga Moreno se puso en entredicho hace unos días cuando se dio a conocer una supuesta rajada que la ganadora de 'Supervivientes' habría hecho sobre su amiga en presencia de Lara Sajen. Sin embargo, la de 'Maestros de la costura' negó que se metiera con ella, pero también que la defendiera ante lo que parecía ser una crítica hacia López en dicha conversación entre amigas. No obstante, Evelyn ha negado que así fuera y cree firmemente en la relación entre su amiga y la ex gran hermana y la defensa que esta siempre le ha profesado.