Olga Moreno responde a Sofía Suescun y su "no tiene coño": "Tengo dos ovarios y más educación que ella"

Por Alejandro Burrueco Marín |

La gala del debate final de 'Supervivientes All Stars' del pasado jueves 1 de agosto tuvo a Sofía Suescun como una de las grandes protagonistas, pese a que no se hiciese con la victoria. Uno de esos momentos que le dio el foco fue cuando Olga Moreno entró a defender a Marta Peñate y Suescun la calló con el "no tiene coño" de la famosa serie documental de Rocío Carrasco que revolucionó Mediaset cuando Moreno todavía era la mujer de Antonio David Flores.

Jorge Pérez, Olga Moreno y Abraham García en '¡De viernes!' para hablar de 'Supervivientes All Stars'

La sevillana hizo caso omiso al comentario y volvió al tema del concurso: "". Adara Molinero saltó en defensa de su compañera llamando "vulgar" a Suescun, a lo que se aferró la ganadora de ' Supervivientes 2021 ' al día siguiente en ' ¡De viernes! ' cuando estuvo preparada para contestar: "".

De esta manera, Olga Moreno mataba dos pájaros de un tiro criticando por igual a su archienemiga pública Rocío Carrasco y a la hija de Maite Galdeano. Sin la navarra presente, que no tuvo opción de contestar, Moreno siguió su contraataque: "Y voy a decir una cosa: tengo dos ovarios y mucha más educación que ella, de aquí a Lima".

¿Un movimiento cobarde?

La superviviente 'All Star' añadió que no contestó a Suescun durante el debate en el momento en el que ella rescató la expresión porque no consideraba que fuese su momento para ser protagonista. "Me quedé callada porque era el momento de Marta", expresó Moreno en el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta para no seguir alimentando los comentarios sobre su supuesta cobardía tras haber dejado pasar el comentario.