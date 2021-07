La noche del miércoles 28 de julio, Telecinco emitió el especial 'Ahora, Olga', con el fin de que Olga Moreno respondiera a las declaraciones de Rocío Carrasco en su contra en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Entre ellas, el programa abordó el testimonio de la madrileña sobre el ingreso de David Flores en 2010, a causa de una neumonía, momento en el que Moreno no dudó en saltar contra Carrasco por lo que podrían implicar sus palabras.

Olga Moreno, atenta al testimonio de Rocío Carrasco en 'Ahora, Olga'

"Es una escena dantesca: veo a un niño tumbado en una cama de hospital y una tía igual que yo, metida en la cama con él", relataba Carrasco, al recordar con lo que se había topado al llegar al centro médico, tras lo cual aseguraba que "es esta la que, por no hacerle de menos a ella delante de nadie, cuando al niño se lo llevan para hacerle una prueba, digo que vaya Olga con él". "¿Qué da a entender Rocío Carrasco?", lanzó entonces Moreno, un tanto indignada, momento en el que Kiko Matamoros apuntó a que a Carrasco "le produce un shock que tú estés en la cama con su hijo".

"¿Qué es lo que da a entender? ¿Qué es dantesco, que yo esté en la cama con su hijo?", insistió la sevillana, momento en el que lanzó que "si va por otro sitio, Rocío Carrasco, no se lo voy a consentir". "Lo único que he hecho, es cuidar de sus hijos, que no son míos. Si va por eso, ¿dantesco? No te lo voy a consentir, te lo digo de corazón. No vayas por ahí, sobre todo por tu hijo", recalcó Moreno, indignada. "Qué fuerte. Soy la más buena del mundo, lo que tú quieras. Pero por ahí no paso, si es lo que quiere insinuar", aseguró la protagonista del especial, tras lo cual Isabel Rábago apuntó al hecho de que Carrasco "creo que lo enfoca en tu manera de acaparar su figura". "Yo no soy la que tiene que estar ahí, sino que es su madre", replicó Moreno.

"Por eso Rocío Flores no se hablaba con su madre"

"Entiendo que des esa interpretación, pero yo no lo percibo así para nada. Ella está explicando una situación en la que siente que su figura como madre, tú la estás usurpando", declaró Rábago. "¿Su hijo entra con una neumonía muy grande y no puede pensar que la mujer de su exmarido está cuidado de su hijo?", planteó Moreno, ante lo que la colaboradora añadió que "lo que no entiende ella es que su hijo esté ingresado y nadie la avise". "Es mentira, no es cierto. Su hija ha sufrido mucho, porque su madre no estaba en el hospital con su hermano. Le ha dolido lo más grande, por eso Rocío Flores no se hablaba con su madre", replicó la sevillana.